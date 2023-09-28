Узнать за 5 минут: Когда в Казахстане запретят вейпы?
Сегодня, 17:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:50Сегодня, 17:50
212
В очередном выпуске проекта "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz вы узнаете, в чем опасность вейпов, и когда закон о запрете вейпов вступит в силу в Казахстане.
Самое читаемое
- Три завода будут перерабатывать мясо сайги в ЗКО
- "Отчим избил и отвёз в детсад". Что известно по делу об убийстве 4-летнего мальчика в Алматы
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси
- Меня пугали, что буду сидеть, как Челах - обвиняемый в поджоге складов с боеприпасами в Жамбылской области