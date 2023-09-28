  • 28 Сентября, 20:06
  • BAIGENEWS

Узнать за 5 минут: Когда в Казахстане запретят вейпы?

Сегодня, 17:50
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Узнать за 5 минут: Когда в Казахстане запретят вейпы? Сегодня, 17:50
Сегодня, 17:50
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В очередном выпуске проекта "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz вы узнаете, в чем опасность вейпов, и когда закон о запрете вейпов вступит в силу в Казахстане.

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