- 16-летнего дропера задержали киберполицейские в Костанае 18:18 133
- Угроза обошла стороной: жителей села в Павлодарской области передумали эвакуировать из-за лесного пожара 17:52 211
- Крупный лесной пожар из Павлодарской области движется в Россию 17:11 378
- На место пожара в "Семей Орманы" вылетел глава МЧС 16:51 267
- BaigeNews LIVE: легенда клубной музыки Адам Клей рассказал, почему приехал в Казахстан 16:29 253
- Туристов просят покинуть зону отдыха из-за пожара в "Семей орманы" 15:49 313
- Российский чемпион внезапно набросился на бойца после брошенного ему вызова 15:25 341
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 14:52 546
- Налог для въезжающих на Бали туристов введут с 2024 года 14:28 310
- Иномарка сбила верблюда в Актау: госпитализированы двое пострадавших 13:44 371
- Начато строительство крупнейшего в мире термоядерного ракетного двигателя 13:23 368
- Заболеваемость менингитом растёт в Алматы 12:55 441
- С начала года из водоёмов страны спасены 153 человека — МЧС 12:21 326
- Россиянин отправил казахстанца в страшный нокаут коленом 11:49 765
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 11:12 606
- В горах Баянаульского нацпарка тушат крупный пожар 10:39 568
- Древние ковры как пересечение культур: что общего у казахов, шумер и египтян 10:00 593
- Казахстанская теннисистка пробилась в финал турнира в Риме 09:37 421
- Началась пандемия кошачьего коронавируса 08:53 751
- Жителям Алматы советуют меньше гулять на свежем воздухе в субботу 08:19 632
- Нуждающейся семье из Мангистау подарили квартиру 07:55 543
- Воевавшего в ЛНР ополченца депортировали из России в Казахстан 07:17 22049
- Ребенок заболел корью в ВКО 06:45 436
- Козы отравляют жизнь сельчанам под Алматы 05:29 584
- В Шымкенте обнаружили около 400 самовольно захваченных участков земли 04:00 656
- Определились все финалисты Уимблдона-2023 после вылета Рыбакиной 03:13 571
- В Китае казнили воспитательницу детского сада 02:44 1468
- Улицы Костаная затопило после долгожданного дождя 01:02 595
- Убийство девочки в Туркестанской области: родные погибшей рассказали новые подробности 00:39 3154
- На нашествие каракуртов пожаловались сельчане в ЗКО 14.07.2023 617
- Более 20 дней находится в коме укушенный змеёй ребенок из Балхаша 14.07.2023 665
- Четыре года проведёт за решёткой истязавшая детей педагог в Атырау 14.07.2023 722
- Извинений не будет: решение по иску музыканта Рузахунова к МВД оставлено без изменения 14.07.2023 643
- Лесники спасли оленёнка из пожара на горе Кокшетау 14.07.2023 550
- В Алматы нашли способ оперативно информировать горожан о дорожных работах 14.07.2023 656
- Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кызылординской области 14.07.2023 699
- Убийство девочки в Туркестанской области: в отношении сотрудников службы пробации начали расследование 14.07.2023 969
- Курс доллара ещё вырос в Казахстане 14.07.2023 587
- Сельскохозяйственные ярмарки пройдут на выходных в Алматы 14.07.2023 668
- Яркий символ "Нового Казахстана" - политолог о возврате украденных госактивов 14.07.2023 762
- Пожар начался из-за грозы в Бурабае 14.07.2023 598
- В Кызылорде могут закрыть завод, который обеспечивает работой 600 человек 14.07.2023 2364
- Движение открыли по эстакаде на выезде из ЖК “Асыл Арман” в Алматы 14.07.2023 665
- Можно ли вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду 14.07.2023 640
- 19-летний астанчанин сбывал наркотики через интернет-магазин 14.07.2023 705
- Плесень на стенах, течет крыша: как многодетные семьи в Павлодаре живут в домах от акимата 14.07.2023 740
- Предписание Аблязову покинуть Францию прокомментировали в Генпрокуратуре РК 14.07.2023 708
- Новая авария на жезказганской ТЭЦ - начато расследование 14.07.2023 545
- Казахстанцы, которые нас удивляют: Дирижёр Алан Бурибаев 14.07.2023 996
- Казахстан завоевал "бронзу" этапа Кубка мира по стендовой стрельбе 14.07.2023 583
- Мужчина бесплатно приоделся одном из ТРЦ Астаны 14.07.2023 881
- В Астане увеличат количество медорганизаций и транспорта для людей с особыми потребностями 14.07.2023 608
- Менталитет одинаковый - эксперт об отношениях Казахстана и Монголии 14.07.2023 739
- Избран новый банковский омбудсмен в Казахстане 14.07.2023 644
- В Казахстане поставлен новый температурный рекорд 14.07.2023 858
- Составлен список востребованных профессий на рынке труда Казахстана 14.07.2023 589
- Несколько информационных систем будут недоступны в Казахстане 16 июля 14.07.2023 604
- Назначен новый вице-министр сельского хозяйства 14.07.2023 702
- Марат Кульдиков освобожден от должности вице-министра по ЧС страны 14.07.2023 641
- В России запретили смену пола 14.07.2023 592
- Шавкат Мирзиёев в третий раз стал президентом Узбекистана 14.07.2023 715
- Все поставленные задачи министерством выполнены - в МЧС прошло заседание коллегии 14.07.2023 535
- Ракета‑носитель Epsilon S взорвалась в Японии 14.07.2023 697
- То лука нет, то кормов - эксперт о проблемах продбезопасности Казахстана 14.07.2023 640
- ООН - безальтернативная международная организация для Казахстана - Токаев 14.07.2023 639
- Жара отступит в ближайшие дни в Казахстане 14.07.2023 1009
- "В аэропорту Астаны может возникнуть скопление пассажиров": Air Astana сообщает о ремонте взлетно-посадочной полосы 14.07.2023 697
- Человеческий череп под кустом обнаружили в Усть-Каменогорске 14.07.2023 638
- Подростки смогут ездить в поездах без доверенности родителей 14.07.2023 820
- МИД КР взял на контроль дело об избиении кыргызстанца в ТРЦ в Астане 14.07.2023 653
- Пожар тушат в Коргалжынском заповеднике 14.07.2023 637
- Полиция ищет обманувшую шымкентцев на 60 миллионов тенге женщину 14.07.2023 863
- На ремонт Риддерской ТЭЦ выделили 8,3 млрд тенге 14.07.2023 548
- Новый собственник "РИДДЕР ТЭЦ" обещает закрыть все долги предприятия за свой счёт 14.07.2023 809
- Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки 14.07.2023 1358
- Пропавшего без вести 27-летнего уроженца РФ разыскивает столичная полиция 14.07.2023 754
- Учёные определили максимальную температуру, при которой выживет человек 14.07.2023 618
- По росту цен на лекарства Казахстан лидирует в ЕАЭС 14.07.2023 672
- Доля "автохлама" на дорогах Казахстана растёт 14.07.2023 904
- Токаев поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии 14.07.2023 756
- LOADING...
16-летнего дропера задержали киберполицейские в Костанае
Крупное мошенничество раскрыли сотрудники подразделение "CyberPol" в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДП области, полицейские задержали 16-летнего дропера, через которого мошенники получали деньги, похищенные у пенсионеров. Сумма ущерба составила более 6 миллионов тенге.
Сотрудник подразделения "CyberPol" Олжас Магыпаров сообщил подробности раскрытия преступления.
В полицию обратилось пять жителей области, которые рассказали, что пострадали от действий мошенников. Все потерпевшие — пенсионеры.
К примеру, 72-х летней жительнице областного центра, позвонив на домашний телефон, сообщили, что её внучка попала в ДТП в Германии и попросили приготовить для передачи денег, четыре миллиона тенге. Пенсионерка деньги собрала и передала их парню, который пришёл к ней домой.
"Буквально на днях сотрудники полиции раскрыли аналогичные факты, где была задержана девушка, которая используя туже схему, обманула граждан на 20 миллионов тенге. Но она тщательно маскировалась, меняла внешность. Здесь же молодой человек не утруждал себя и просто приходил за деньгами", — рассказал Олжас Магыпаров.
Досудебное расследование начали по статье 190 ч 3 УК РК "Мошенничество". Оперативники выяснили, что молодой человек нашёл работу через Telegram.
Ему предложили работу курьера. После того, как он согласился, стал получать четкие инструкции: где, что и откуда забрать. Его заработок составлял 10 процентов от суммы. Полученные деньги он потратил на телефон и развлечения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Полиция обращается к пенсионерам и всем жителям области с просьбой не реагировать на подобные требования и сразу обращаться в полицию.
"Поговорите со своими близкими людьми, которые в силу возраста доверчивы. Предупредите их, чтобы без вашего ведома не совершали никаких действий, если он столкнулись с такой ситуацией. Будьте внимательны и бдительны!", — говорится в сообщении полиции.
-
Trend news
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 14:52 498
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 11:12 594
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 5842
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 921
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1193
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1264
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1186
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 27403
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3439
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1483
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6643
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2749
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1847
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2165
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2294
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1700
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1797
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2474
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5596
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2001
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1565
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4848
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4495
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2978
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3136
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1861
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3586
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3054
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2010
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2024
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2103
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13496
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2533
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1903
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3006
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3845
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2764
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3087
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2627
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3021
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3558
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3169
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2916
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2373
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3337
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2042
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4430
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3241
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179968
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2378
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4989
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5561
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5057
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4000
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3270
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8034
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2884
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22233
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3938
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16975
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5705
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11764
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3598
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5498
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3841
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3762
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4106
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4191
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4926
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3320
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4359
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28524
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2918
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3493
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3433
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3625
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 3261
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 4130
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3247
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4296
-
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 707
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 911
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1180
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 940
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1368
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1671
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1694
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1777
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1770
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1792
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2017
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2008
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1574
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2070
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1845
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1728
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2007
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2195
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1986
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1742
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1887
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1746
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2386
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1880
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2046
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2893
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2189
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1988
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2158
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1938
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1888
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1811
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2089
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2621
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2207
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2078
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4050
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2332
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3142
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3962
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2539
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2596
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39067
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2317
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3492
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2819
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2625
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3458
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2852
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2952
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3319
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3344
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3699
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4364
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4966
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4130
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3564
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3616
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3421
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4431
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5444
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4650
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3937
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3395
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4251
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3238
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3685
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3588
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4004
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4193
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3748
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4225
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4437
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6241
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4676
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6548
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4911
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4646
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4254
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 5105