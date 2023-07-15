16-летнего дропера задержали киберполицейские в Костанае

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Крупное мошенничество раскрыли сотрудники подразделение "CyberPol" в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДП области, полицейские задержали 16-летнего дропера, через которого мошенники получали деньги, похищенные у пенсионеров. Сумма ущерба составила более 6 миллионов тенге.

Сотрудник подразделения "CyberPol" Олжас Магыпаров сообщил подробности раскрытия преступления.

В полицию обратилось пять жителей области, которые рассказали, что пострадали от действий мошенников. Все потерпевшие — пенсионеры.

К примеру, 72-х летней жительнице областного центра, позвонив на домашний телефон, сообщили, что её внучка попала в ДТП в Германии и попросили приготовить для передачи денег, четыре миллиона тенге. Пенсионерка деньги собрала и передала их парню, который пришёл к ней домой.

"Буквально на днях сотрудники полиции раскрыли аналогичные факты, где была задержана девушка, которая используя туже схему, обманула граждан на 20 миллионов тенге. Но она тщательно маскировалась, меняла внешность. Здесь же молодой человек не утруждал себя и просто приходил за деньгами", — рассказал Олжас Магыпаров.

Досудебное расследование начали по статье 190 ч 3 УК РК "Мошенничество". Оперативники выяснили, что молодой человек нашёл работу через Telegram.

Ему предложили работу курьера. После того, как он согласился, стал получать четкие инструкции: где, что и откуда забрать. Его заработок составлял 10 процентов от суммы. Полученные деньги он потратил на телефон и развлечения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Полиция Департаменті (@polisia_kostanay)

Полиция обращается к пенсионерам и всем жителям области с просьбой не реагировать на подобные требования и сразу обращаться в полицию.