- В ВКО запустили проект по изучению казахского языка в гостевых семьях 15:15 139
- 15 человек эвакуировали из-за пожара в Жанатасе 15:12 131
- Видео с непристойностями на выпускном вирусится в Казнете 14:39 508
- Поиск конопляных плантаций на территории Казахстана ведут из космоса 14:15 414
- В Улытауской области ограничат посещение леса из-за пожарной опасности 13:57 317
- Тонну наркотиков изъяла полиция в ходе спецоперации в Казахстане 13:40 362
- Площадь пожара в Иле-Балхашском резервате удалось значительно уменьшить 13:35 323
- Элтон Джон дал последний концерт 13:21 298
- Время внутреннего туризма: спрос на курорты Алаколя, Балхаша и Зайсана выросли в 5 раз 13:07 401
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 13:06 354
- Бизнес-леди осудили на 3,5 года за ущерб государству в размере 109 млн тенге 12:42 429
- История одной закупки: на реконструкцию стадиона в Шымкенте ушло почти 4 млрд тенге 12:38 543
- Места для жертвоприношения на Курбан айт определили в Астане 12:29 387
- Взрыв в Шемонаихе: скончались двое пострадавших 12:21 417
- Пожар близ Астаны потушили 12:20 328
- Живущие в аварийных бараках павлодарцы не могут дождаться переселения 12:20 406
- За ЧП на детской площадке в Караганде уволят замакима района 11:56 437
- Кража львят из зоопарка Караганды: подозреваемых не будут арестовывать 11:50 436
- Аферисты из Павлодара обманули более 100 покупателей на OLX 11:16 446
- Из Туркестанской области на родину выдворили восемь проституток 11:11 409
- "Қазақстан Барысы-2023" в честь Дня города пройдёт в Астане 2 июля 10:45 445
- Отпуск на миллион: сколько стоит отдых в Казахстане 10:39 380
- Вице-министра просвещения уволили с должности 10:35 700
- Площадь выгоревшей территории на Балхаше достигла 9 тысяч гектаров 10:08 477
- Руководство детского дома в Абайской области похитило шесть миллионов тенге 09:42 460
- Исполнительница главной роли фильма "Томирис" завоевала титул Mrs Globe 2023 09:26 1458
- Раскопки древнего городища Сарайшык возобновили в Атырау 09:11 577
- Акимат Астаны предупредил о перекрытии улицы Валиханова 08:47 485
- Александр Бублик значительно улучшил свою позицию в мировом рейтинге 08:23 561
- Карагандинец пытался покончить с собой из-за свадьбы бывшей жены 07:42 999
- В Казахстане перенесли чемпионат Азии по боксу 06:53 561
- Девушка выпала с четвёртого этажа в Караганде 05:34 609
- Фермер из Туркестана вывел породу лошадей для кокпара 04:19 1088
- В ВКО снимают романтическую комедию 03:05 1044
- Причину синдрома долгого COVID объяснили врачи 01:33 792
- Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым 00:19 1567
- На дне Иртыша найден автомобиль с трупом 25.06.2023 1294
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 1674
- Бублик обратился к казахстанским болельщикам после исторической победы 25.06.2023 818
- 15 дворцов школьников построят в Астане 25.06.2023 781
- Велогонщик Алексей Луценко стал национальным чемпионом Казахстана 25.06.2023 674
- Вагон американских горок сошёл с рельсов в Стокгольме: люди упали с высоты 25.06.2023 1191
- Средневековый замок построил у себя во дворе пенсионер из Петропавловска 25.06.2023 3301
- Бублик сенсационно завоевал исторический титул в Германии 25.06.2023 1106
- Сборная Казахстана по настольному теннису завершила выступление в Тунисе 25.06.2023 782
- Дожди, град, шквал и туман обещают казахстанцам в понедельник 25.06.2023 685
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 2418
- Пожарные оперативно ликвидировали огонь в нацпарке Алматинской области 25.06.2023 759
- Канада начала расследование гибели батискафа "Титан" 25.06.2023 885
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 2146
- Меры по сдерживанию цен обсудили в Кызылординской области 25.06.2023 759
- Легкомоторный спортивный самолёт разбился в Подмосковье 25.06.2023 956
- Новый приграничный район появится в области Абай 25.06.2023 765
- Космонавт Роскосмоса провела массовую зарядку в честь 130-летия Новосибирска 25.06.2023 740
- Стал известен гонорар Жалгаса Жумагулова за седьмой бой в UFC 25.06.2023 1140
- Массовое празднование однополых свадеб устроили в Мехико 25.06.2023 1677
- 150 гектаров камыша тушат в Алматинской области 25.06.2023 807
- Уникальную операцию больной раком поджелудочной железы провели в Казахстане 25.06.2023 1261
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 843
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 1763
- В нескольких регионах Чили ввели режим ЧС из-за наводнений 25.06.2023 788
- Заболеваемость корью растёт в Костанайской области 25.06.2023 794
- Жалгас Жумагулов вошел в историю UFC после своего поражения 25.06.2023 3509
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1128
- Молодёжь, мы ищем таланты: награды для молодых писателей и поэтов 25.06.2023 778
- Ситуация в России и конец мятежа: дело против Пригожина будет прекращено 25.06.2023 4370
- Меньше находиться на свежем воздухе в воскресенье рекомендуют жителям Алматы и Астаны 25.06.2023 3268
- Ребёнок пропал во время семейного пикника в горах 25.06.2023 2198
- Состояние реки Шынгырлау в ЗКО вызывает опасения экологов 25.06.2023 816
- Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции 25.06.2023 1689
- В Кызылординской области археологи раскопали мавзолей и медресе в форме 8-гранника 25.06.2023 1405
- Почему жители окраин городов стареют быстрее 25.06.2023 1410
- Лебеди-наркоманы атакуют маковые поля Словакии 25.06.2023 1401
- Жалгас Жумагулов потерпел поражение в последнем бою по контракту с UFC 25.06.2023 1028
- Глава государства контролирует ситуацию в стране из-за обострения обстановки в России 25.06.2023 1035
- Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении 25.06.2023 2522
- Казахстанские новорождённые получили подарки в честь Олимпийского дня 24.06.2023 1647
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1219
- Центр первой медпомощи для паломников открылся в Мекке 24.06.2023 830
- Мэр Москвы объявил понедельник нерабочим днём 24.06.2023 1087
- LOADING...
Сегодня, 15:12
136
136Фото: пресс-службы МЧС РК
15 человек эвакуировали из-за пожара в Жанатасе
Из пожара в жилом доме в городе Жанатас в Жамбылской области эвакуированы 15 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.
"25 июня в 17:55 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре на первом этаже 5-этажного жилого дома в городе Жанатас Жамбылской области. В результате разведки по лестничному маршу было эвуакировано 15 жителей, из них пятеро детей", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Пожар был потушен в течение получаса. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Ранее из-за пожара в продовольственном магазине, расположенном на первом этаже жилой многоэтажки, эвакуировали 30 человек.
Поделитесь:
-
Trend news
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 13:06 339
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 1608
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 2383
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 2137
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 1755
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1124
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 5277
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1166
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20393
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2044
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 13658
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3387
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 9960
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1682
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 2662
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2266
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2230
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2120
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2153
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2224
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 1954
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2426
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 25960
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1695
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2127
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2016
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2155
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1942
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2239
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 1864
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2759
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10506
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 28620
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1796
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1884
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2138
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7417
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2081
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2799
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 34691
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5935
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 2594
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4482
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2200
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2947
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 3732
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2183
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2363
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2151
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2589
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10304
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2282
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 8002
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 3769
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3453
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2794
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2314
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3529
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3424
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3882
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4876
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2944
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2866
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3079
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50374
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2705
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3849
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 3343
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3816
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 3059
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 3402
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 4390
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2683
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4603
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 3440
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4722
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 3189
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 3634
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 4200
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 5749
-
- Вице-министра просвещения уволили с должности 10:35 690
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 841
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1216
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1576
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 1009
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1043
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 36975
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1101
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1417
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1573
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1478
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 1960
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1620
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 1749
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2130
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 1910
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2104
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2238
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 2812
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2592
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2216
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2030
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 1977
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2272
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3384
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2728
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1969
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2212
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2580
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2001
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2452
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2412
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2752
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2673
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2575
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2495
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3124
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4733
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2817
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4297
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3354
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3199
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2863
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3740
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2663
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3012
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4174
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2826
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3388
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 2658
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2805
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2437
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2932
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7544
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3601
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2267
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2648
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3046
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2978
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2778
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3157
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3228
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5631
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3440
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4603
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3664
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3423
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4155
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3684
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 4061
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3702
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3754
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 4138
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 4176
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 3325
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 3414
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 3416
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2823
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2784
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2996