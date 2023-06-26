15 человек эвакуировали из-за пожара в Жанатасе

Фото: пресс-службы МЧС РК

Из пожара в жилом доме в городе Жанатас в Жамбылской области эвакуированы 15 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

"25 июня в 17:55 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре на первом этаже 5-этажного жилого дома в городе Жанатас Жамбылской области. В результате разведки по лестничному маршу было эвуакировано 15 жителей, из них пятеро детей", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Пожар был потушен в течение получаса. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Ранее из-за пожара в продовольственном магазине, расположенном на первом этаже жилой многоэтажки, эвакуировали 30 человек.