139 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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За сутки коронавирусом в Казахстане заразились 139 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на 19 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 215 человек (–2 109+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находится 328 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 887 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.