open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com 19 Декабря, 08:23
336
19 Декабря, 08:23
336
Фото: pixabay.com

139 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

За сутки коронавирусом в Казахстане заразились 139 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения. 

По данным ведомства, на 19 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 215 человек (–2 109+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находится 328 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 887 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
19 Декабря, 08:23
336
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх