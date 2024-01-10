13 автобусных маршрутов сняли с линии в Астане

В Астане увеличилось число пригородных маршрутов, которые приостановили движение из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

В ТОО "City Transportation Systems" уточнили, что на 15:20 в связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение маршрутов №№ 302, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 318, 327, 328, 329.

Остальные маршруты находятся на линии.

Ранее сообщалось о том, что с маршрута сняты автобусы №№ 315, 316, 327.