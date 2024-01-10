13 автобусных маршрутов сняли с линии в Астане
Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
110Фото: Qazcontent
В Астане увеличилось число пригородных маршрутов, которые приостановили движение из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.
В ТОО "City Transportation Systems" уточнили, что на 15:20 в связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение маршрутов №№ 302, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 318, 327, 328, 329.
Остальные маршруты находятся на линии.
Ранее сообщалось о том, что с маршрута сняты автобусы №№ 315, 316, 327.
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