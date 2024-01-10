Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане

В связи с ухудшением погодных условий в Астане приостановили движение нескольких пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems.

"Актуальная информация на 11:10 ч. 10.01.2024 г. В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316, 327", - сообщили в CTS.

Остальные пригородные маршруты на линии.

Ранее сообщалось, в Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыли движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог республиканского значения.