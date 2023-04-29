Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре

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Девушка попыталась покончить с собой, прыгнув с моста, а затем, оказавшись в ледяной воде Иртыша, стала звать на помощь. Шокирующее видео попало в социальные сети, передаёт BaigeNews.kz.

Грустную историю рассказали павлодарские поисковики волонтёрского отряда Vita.

"Вчера в телеграмм шок tipavlo было опубликовано видео, в котором очевидец комментировал, что некая девушка спрыгнула с Ленинского моста, и находясь в воде, зовёт на помощь. Несколькими часами до этого к нам поступило обращение о том, что оставив ребенка в Доме Малютки пропала девушка (более подробную информацию мы не указываем по этическим соображениям).Увидев видео, мы поняли, что это она, что нам и подтвердили позднее", — рассказали поисковики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волонтёры Павлодара "VITA" 🇰🇿 (@poiskoviki_pavlodara_vita)

Волонтёры отметили, что, к счастью, девушку удалось спасти, но причиной всего произошедшего стало то, что ей некуда было идти. Поссорившись с мамой и не имея собственного жилья, она не понимала, куда может обратиться за помощью.

На своей странице в Instagram волонтёры опубликовали адреса и контакты организаций, куда женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться в Павлодаре: городского центра социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми, не имеющих определённого местожительства и "Дома мамы", а также напомнили, что по номеру 88000803434 бесплатно и анонимно работает круглосуточная горячая линия. А по номеру городского телефона 1302 можно обратиться в службу медико-психологической помощи с телефоном доверия.