Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами

27 сентября ознаменовалось для сборной Казахстана первой золотой медалью на летних Азиатских играх в Ханчжоу. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, что осталось за кулисами.

После третьего соревновательного дня в копилке команды Казахстана 13 медалей: одна золотая, две серебряные и 10 бронзовых в таких видах спорта, как дзюдо, стеновая стрельба, пулевая стрельба, плавание и ушу. В общекомандном зачёте команда Казахстана находится на 12-м месте. 28 сентября на Азиаде будет разыграно 35 комплектов медалей в 12 видах спорта и, по данным заместителя председателя Комитета физкультуры и спорта МТС РК Айгуль Бектеновой, казахстанские спортсмены примут участие в розыгрыше 15 комплектов медалей в семи видах спорта.

"Весь Казахстан очень рад первой золотой награде на этой Азиаде, продолжаем болеть за наших спортсменов и надеемся, что они нас порадуют новыми наградами. На сегодня часть спортсменов закончили выступления и улетели домой. Это современное пятиборье, регби, академическая гребля, мужской волейбол, маунтинбайк. На смену им в олимпийскую деревню заселяются спортсмены, выступающие в других видах спорта. Мы все поддерживаем друг друга, в свободное время ходим на соревнования друг к другу и болеем с трибун", - сказала Айгуль Бектенова.

Как добывалось золото

Первую золотую награду для Казахстана выиграла команда в стендовой стрельбе, дисциплина скит. Авторами победы стали казахстанки разных возрастов – 30-летняя Асем Орынбай, 24-летняя Зоя Кравченко и 53-летняя Ольга Панарина.

"Мы стреляем квалификацию и по её итогам определяются победители в командном соревновании. И далее идут личные соревнования среди отдельных стрелков, попавших в топ-6", - объяснила Ольга Панарина.

Если в командном зачёте казахстанки стали лучшими, то в личных соревнованиях Асем Орынбай выиграла бронзовую медаль, а Ольга Панарина стала четвёрой, хотя до определённого момента шла второй.

"Нисколько себя не оправдываю, но у меня была помеха, с которой я обязана была справиться, но, к сожалению, не справилась. Я шла на второй позиции в финале четырёх и на один из моих промахов китайские болельщики очень бурно отреагировали, громко и долго его приветствовали, так как в финале четырёх были мы с Асем из Казахстана и две китаянки, и местные зрители, понятно, были рады моему промаху. Я могла бы подождать, пока они успокоятся, но по правилам соревнований нам дают ограниченное время на принятие следующей мишени, я просто не могла ждать, иначе бы это засчитали как промахи. В общем-то под эти возгласы не смогла собраться, и обидные два промаха меня вывели из борьбы за медали", - сказала Панарина.

Она переехала в Казахстан в 2016 году. Говорит, что так сложились обстоятельства. Казахстан тогда был для неё новой страной, родственников здесь не было. Сейчас она чувствует себя здесь как дома, хотя дети и внучка живут в России.

"Казахстанцы - дружелюбный народ. У нас очень сплочённая команда, я с девчонками на одной волне, друг друга поддерживаем, помогаем, делюсь опытом, они спрашивают, если что-то нужно. Стараемся тренировки делать интересным, медусобойчики устаиваем, перестрелки на интерес, на призы, это заводит, помогает в подготовке и сплочении команды", - отмечает Панарина.

Спортсменка говорит, что в стендовой стрельбе возраст – не помеха для успеха.

"Стрельба - это не гимнастика, где нужно молодое стройное тело. Если посмотреть на стендовиков, то не все атлетического телосложения, много возрастных атлетов разного роста. Стендовая стрельба - демократичный вид спорта, им может заниматься каждый. Более того, стендовой стрельбой можно начать заниматься в зрелом возрасте и достичь результатов. Но я сама с детства занимаюсь, многолетние тренировки делают свое дело. До скольки буду выступать? Иногда я шучу, что закончу стрелять в 83 года . Пока есть здоровье, зрение позволяет и есть результаты, буду выступать. Но на охоту, к счастью, для зверей, я не хожу, хотя мне часто предлагают", - поделилась Ольга Панарина.

Самая молодая из трио чемпионок Зоя Кравченко отметила, что спортсменам не так легко выступать в Ханчжоу из-за того, что климат здесь отличается от климата Казахстана. В закрытом помещении кондиционеры ощутимо охлаждают воздух.

"Приходится с этим справляться с помощью мокрых полотенец. Хотелось бы пить побольше холодной воды, но от такой закалки есть риск заболеть, поэтому мы берём теплую воду. Но в целом на соревнованиях погода не мешает. Если спортсмен нацелен на золото, погода не мещает абсолютно", - призналась Зоя Кравченко.

Страсти в бассейне

В бассейне, где проводят соревнования Азиады в плавании, было жарко. Местная публика подготовилась основательно, чтобы громко и ярко поддержать своих спортсменов. Девушки нанесли себе на щеки флаг Китая, захватили флажки.

Организаторы перед финальными заплывами устроили небольшое световое шоу, чтобы подогреть интерес публики. Казахстанцам тоже было за кого поболеть в этот вечер, и ожидания оправдались. Адильбек Мусин на своей коронной дистанции – 100 метров баттерфляем, завоевал в упорнейшей борьбе бронзовую медаль. Пловец признался: осознание того, что он стал призёром Азиатских игр, к нему пришло лишь после церемонии вручения медалей.

"Ощущения сложно передать словами, чувствую всплеск эмоций и энергии, после дистанции особо не ощущаешь, что произошло, а когда смотришь на табло, на пьедестал встаешь, это совсем другие чувства. Разгрузка сильно заряжает. Думаю, и болельщики испытали эти ощущения и получили удовольствие", - сказал Мусин.

Показанный результат – 51,86 секунды, не позволил Мусину заодно обзавестись олимпийской лицензией, но он не унывает. Ведь возможность показать нормативный результат у него ещё будет.

"Любая медаль – это медаль. Сейчас, например, занявшие 4, 5 места переживают, что не смогли попасть на пьедестал и увезти домой медаль. Поэтому я считаю неправильным расстраиваться, что показанные секунды здесь не принесли мне олимпийскую лицензию, не будем гневить Весвышнего. Сейчас получилось выиграть медаль, и я этому рад", - считает Адильбек Мусин.

Свою награду он посвящает первому тренеру, недавно отметившему 70-летний юбилей, а свою медаль считает результатом работы всей команды тренеров, в том числе олимпийского чемпиона и товарища по сборной Дмитрия Баландина.

Чем занимаются в штабе

Пока спортсмены добывают медали на виду у многомиллиардной аудитории, достойно защищая честь страны, за кадром остаётся работа административного персонала, тренеров и спортивных медиков.

Зампред Комитета физкультуры и спорта Айгуль Бектенова рассказала, что штаб проводит огромную работу, чтобы спортсмены не задумывались ни о чем, кроме как об успешном выступлении.

"Штаб, начиная с прилёта, отвечает за провоз груза, привоз спортсменов в атлетическую деревню. Бывают моменты, что кто-то забыл бейдж, или паспорт заменили, но не сказали нам, мы эти моменты отлаживаем с оргкомитетом соревнований. В атлетической деревне раздаём ключи, отвечаем за размещение, показываем расписание выступлений, автобусов, фитнес-центров, объясняем по локациям, так как местные волонтёры не все знают английский", - сказала Бектенова.

По её словам, огромную работу выполняют медики. В Ханчжоу с командой выехали 50 врачей и массажистов, медики круглосуточно дежурят в атлетической деревне, так как атлеты поздно приезжают и им нужно восстановиться. Также врачи выезжают со спортсменами на старты, так как на местах тоже нужно делать массаж, восстанавливать форму и в случае необходимости, подлечить травму на месте.

"Команда Казахстанам как один большой механизм, где каждый участник выполняет свой фронт работ и все действия координируются для достижения одной общей цели – успешного выступления спортсменов", - заключила Айгуль Бектенова.