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  • Золотая медаль и коррекция зрения: Бибисара Асаубаева подвела личные итоги года
Instagram/bibisarachess Сегодня, 22:21
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Сегодня, 22:21
328
Фото: Instagram/bibisarachess

Золотая медаль и коррекция зрения: Бибисара Асаубаева подвела личные итоги года

Казахстанская шахматистка, двукратная чемпионка мира по блицу — 18-летняя Бибисара Асаубаева на своей странице в Instagram подвела итоги года, передаёт BaigeNews.kz.

Бибисара обозначила для себя 10 наиболее значимых событий, которые произошли с ней в ушедшем году.

"Думаю для многих 2022-й год был непростым, но очень поучительным, для меня же, он еще и стал первым этапом во взрослую жизнь, мне исполнилось 18.

Вот наиболее важные события:
1. Я вошла в книгу рекордов Гиннеса
2. Лично познакомилась с Президентом страны
3. В семье пополнение, родители подарили мне собаку, Гуччи
4. Я сделала операцию на зрение, и сняла очки
5. Закончила школу с золотой медалью
6. Сыграла наконец на олимпиаде, и осуществила одну из своих мечт
7. Была признана лучшей шахматисткой Азии среди женщин
8. Приняла участие в серии Гран-при
9. Стала более самостоятельной, и начала сама летать
10. Подтвердила статус сильнейшей шахматистки в блице, став двукратной чемпионкой мира среди женщин!", — написала Бибисара.

Напомним, 18-летняя Бибисара Асаубаева стала победителем чемпионата мира по блицу, прошедшего в Алматы. В заключительном туре казахстанка обыграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли.

Ранее казахстанка рассказывала о том, как готовилась к соревнованиям и кому посвятила победу.

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#Бибисара Асаубаева #шахматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:21
328
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