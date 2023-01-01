Золотая медаль и коррекция зрения: Бибисара Асаубаева подвела личные итоги года

Фото: Instagram/bibisarachess

Казахстанская шахматистка, двукратная чемпионка мира по блицу — 18-летняя Бибисара Асаубаева на своей странице в Instagram подвела итоги года, передаёт BaigeNews.kz.

Бибисара обозначила для себя 10 наиболее значимых событий, которые произошли с ней в ушедшем году.

"Думаю для многих 2022-й год был непростым, но очень поучительным, для меня же, он еще и стал первым этапом во взрослую жизнь, мне исполнилось 18.

Вот наиболее важные события:

1. Я вошла в книгу рекордов Гиннеса

2. Лично познакомилась с Президентом страны

3. В семье пополнение, родители подарили мне собаку, Гуччи

4. Я сделала операцию на зрение, и сняла очки

5. Закончила школу с золотой медалью

6. Сыграла наконец на олимпиаде, и осуществила одну из своих мечт

7. Была признана лучшей шахматисткой Азии среди женщин

8. Приняла участие в серии Гран-при

9. Стала более самостоятельной, и начала сама летать

10. Подтвердила статус сильнейшей шахматистки в блице, став двукратной чемпионкой мира среди женщин!", — написала Бибисара.

Напомним, 18-летняя Бибисара Асаубаева стала победителем чемпионата мира по блицу, прошедшего в Алматы. В заключительном туре казахстанка обыграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли.

Ранее казахстанка рассказывала о том, как готовилась к соревнованиям и кому посвятила победу.