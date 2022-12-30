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Лента новостей

bibisarachess.kz Сегодня, 18:37
214
Сегодня, 18:37
214
Фото: bibisarachess.kz

Бибисара Асаубаева защитила титул чемпионки мира по блицу

18-летняя шахматистка Бибисара Асаубаева стала победителем чемпионата мира по блицу, прошедшего в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В заключительном туре казахстанка выиграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли.

"Я второй год подряд стала чемпионом мира. В прошлом году выиграла чемпионат очень уверенно, а в этом году - не очень уверенно. Теперь я хочу немного успокоиться, побыть со своей семьей. Я очень соскучилась по ним", - сказала Бибисара на пресс-конференции.

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#шахматы #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:37
214
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