Бибисара Асаубаева защитила титул чемпионки мира по блицу

Фото: bibisarachess.kz

18-летняя шахматистка Бибисара Асаубаева стала победителем чемпионата мира по блицу, прошедшего в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В заключительном туре казахстанка выиграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли.

"Я второй год подряд стала чемпионом мира. В прошлом году выиграла чемпионат очень уверенно, а в этом году - не очень уверенно. Теперь я хочу немного успокоиться, побыть со своей семьей. Я очень соскучилась по ним", - сказала Бибисара на пресс-конференции.