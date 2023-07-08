Жителям трёх городов Казахстана в субботу рекомендуют меньше гулять

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По прогнозам "Казгидромета", 8 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются Актобе, ночью — в Астане и Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

В Актобе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днём сильная жара 36-38 градусов.

В ночь с 8 на 9 июля в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха 15-17 тепла.

В Атырау ночью также малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 27-29 тепла.

Жителям этих населённых пунктов 8-9 июля специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее "Казгидромет" объявил на 8 июля штормовое предупреждение почти во всех регионах страны.