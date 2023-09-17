Жителям пяти городов синоптики рекомендуют меньше гулять в воскресенье
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 17 сентября ожидаются в Караганде,Темиртау, Атырау, Астане и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в этих городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
Специалисты рекомендуют жителям этих населённых пунктов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, по прогнозам "Казгидромета", на большей части республики сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока страны — осадки в виде дождя и мокрового снега
Самое читаемое
- Телеведущая Жанна Бадоева побывала в Алматы и захотела на пенсию
- Вынесли сор из избы: скандал разгорелся в школе олимпийского резерва в Кокшетау
- Женщину с двумя детьми зарезали в селе Алматинской области
- Футболист Самат Смаков и телеведущая Майя Бекбаева стали почётными гражданами Семея
- Стихийную продажу животных возле рынков Шымкента запретили