Мокрый снег и заморозки ожидаются в некоторых регионах Казахстана

По прогнозам "Казгидромета", на большей части республики сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока страны — осадки в виде дождя и мокрового снега, передаёт BaigeNews.kz.

На юге, северо-западе, юго-востоке страны порывистый ветер, на западе, севере, северо-западе, востоке, в центре – туман.

В центре, востоке, юге Кызылординской, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областях сохраняется, в северной половине Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Акмолинской, на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью на севере, днём на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. В Уральске днём ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

17-18 сентября днём в горных районах, 19 сентября на западе, юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 17-19 сентября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. 17-19 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, западе, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге, севере области туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман. 17 сентября в северной половине Алматинской области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. 17 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Утром и днём на западе, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Ночью и утром ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидается туман.