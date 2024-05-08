Жителям Астаны и Алматы рекомендовали сократить прогулки 8 мая
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 8 мая ожидаются в Астане и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что во среду в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям мегаполисов при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики сообщали, какой будет погода на праздники в Казахстане. Также отмечалось, что в ближайшие дни на большей части территории страны пройдут дожди с грозми, а на западе сильные дожди и град. На востоке Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.
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