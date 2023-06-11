Жителям Астаны и Актобе рекомендуют меньше гулять на свежем воздухе в воскресенье

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Синоптики "Казгидромета" прогнозируют 11 июня неблагроприятные метеоусловия в Астане и Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты предполагают, что метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В целом в Астане и Актобе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В столице прогнозируют переменную облачность и погоду без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днём 28-30 тепла.

В Актобе малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 днем 31-33 тепла.

Жителям этих населённых пунктов 11 июня специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозу "Казгидромета" На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Лишь на западе, северо-западе и в центре республики сохраняется погода без осадков.