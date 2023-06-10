Жара, грозы и пожарная опасность: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

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По прогнозу "Казгидромета" На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Лишь на западе, северо-западе и в центре республики сохраняется погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике сохраняется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке, в центре ожидается град, на востоке, юге – шквал.

На большей части Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской областей, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангыстауской, Жамбылской, Абайской, Акмолинской областях и в области Жетысу, на севере, востоке, юге Атырауской, на севере, северо-западе Восточно-Казахстанской, в центре Улытауской, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на севере Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах и столице.

11 июня юге, востоке Абайской области ожидается гроза, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, на востоке области временами сильный дождь. На севере, востоке, юге области ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.

11 июня днём на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днём 11 июня ветер северо-восточный, порывы 18 метров в секунду.

11 июня днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный порывы 18 метров в секунду.

Днём на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20, днем в районе Алакольских озёр 23-28 метров в секунду. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

11 июня днём на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днём на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду.

11 июня утром и днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

Днём 11 июня на большей части Мангистауской области ветер юго-восточный днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду. В Актау ветер юго-восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

11 июня днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер 15-20 метров в секунду. В Кызылорде пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днём на горных перевалах порывы 23 метров. В Шымкенте днём ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 11 июня утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.