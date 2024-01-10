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О морозах до 30 градусов предупредили жителей северных и западных регионов Казахстана

Сегодня, 11:22
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: baigenews.kz

Быстрая смена барических образований обусловит неустойчивую погоду по всему Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, если в северных регионах снежная, ветреная погода сменятся с прояснениями и кратковременными морозами, то в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег.

"Из-за кратковременных скачков температуры воздуха образуются гололёдные явления", - отметили в Казгидромете.

Также сообщается, что морозы сильнее всего ощутят жители западных регионов 11 и 13 января. На севере 11-12 января столбики термометров ночью опустятся до 20-32 мороза.

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