О морозах до 30 градусов предупредили жителей северных и западных регионов Казахстана
Сегодня, 11:22
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Сегодня, 11:22Сегодня, 11:22
144Фото: baigenews.kz
Быстрая смена барических образований обусловит неустойчивую погоду по всему Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, если в северных регионах снежная, ветреная погода сменятся с прояснениями и кратковременными морозами, то в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег.
"Из-за кратковременных скачков температуры воздуха образуются гололёдные явления", - отметили в Казгидромете.
Также сообщается, что морозы сильнее всего ощутят жители западных регионов 11 и 13 января. На севере 11-12 января столбики термометров ночью опустятся до 20-32 мороза.
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