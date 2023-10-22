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Жительница Кокшетау отдала 6 миллионов тенге мошенникам за "легализацию" авто

Сегодня, 02:34
АВТОР
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instagram.com/aqmola_pd Сегодня, 02:34
Сегодня, 02:34
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Фото: instagram.com/aqmola_pd

В Кокшетау полицейские зафиксировали очередной факт мошеннических действий, связанных с легализацией иностранных автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

23-летняя жительница Кокшетау отдала посреднику более 6 миллионов тенге за "помощь" в легализации пяти машин с иностранным учетом. Она написала заявление о мошеннических действиях в отношении двух жителей города.

Девушка рассказала, что отдала крупную сумму денег малознакомому молодому человеку, который пообещал оказать содействие в процедуре легализации транспортных средств. Позже выяснилось, что никакого отношения к легализации автомобилей мужчина не имел, а полученные деньги потратил на свои нужды.

После обращения девушки в полицию начато досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК "Мошенничество". В настоящее время личности посредников полицейскими установлены. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, легализация иностранных автомобилей стартовала 23 января 2023 года и длилась до 1 июля. В июне в МВД РК заявили, что не будут продлевать срок легализации.

В результате легализации на казахстанский учет было поставлено около 206 тысяч иностранных автомобилей. Значительное их количество пришлось на три страны Россию – 66% или более 132 тысяч машин, Армению – 18% или более 37 тысяч машин и Кыргызстан – 10% или более 21 тысячи машин.

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