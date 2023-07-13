Подведены итоги легализации авто в Казахстане

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Заявки принимались с 23 января по 30 июня 2023 года

Подведены итоги легализации иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, передаёт Baigenews.kz со ссылкой главу комитета административной полиции Кайсара Султанбаева.

Он сообщил, что в результате на казахстанский учет было поставлено около 206 тысяч иностранных автомобилей.

Значительное количество легализованных автомобилей пришлось на три страны, с которыми Казахстан находится в одном Таможенном союзе. Это автомобили, ввезенные из России – 66% (более 132 тысяч машин), Армении – 18% (более 37 тысяч машин) и Кыргызстана – 10% (более 21 тысячи машин).

В разрезе регионов наибольшее количество автомобилей было зарегистрировано в Алматы – 21 115 единиц (10,3%), Актюбинской области – 20 876 (10,1%) и Шымкенте – 15 145 (7,4%).

Кроме того, с 22 мая была разрешена легализация автомобилей-конструкторов. На сегодня прошли легализацию около 15 тысяч автоконструкторов.