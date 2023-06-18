Акция по легализации иностранных авто продлеваться не будет — МВД

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В МВД Казахстана прокомментировали завершающую стадию акции по легализации иностранных автомашин, передаёт BaigeNews.kz.

Легализация иностранных автомобилей стартовала 23 января 2023 года и завершится в конце июня.

По данным МВД, по состоянию на 16 июня легализовано более 161 тысячи автомобилей, ещё свыше 13 тысяч ожидают регистрации. Также поставлено на казахстанский учет около семи тысяч автомобилей-конструкторов, легализация которых начата с 22 мая текущего года.

"Как известно, до завершения легализации остаётся две недели (то есть до 1 июля) и сейчас многие граждане высказывают опасения о том, что они могут не успеть легализовать свои автомобили. В этой связи хотел бы проинформировать, что всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока", — сказал председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

Владельцам автомобилей, которые не были сняты с учёта по месту прежней регистрации в странах ЕАЭС и по этой причине не были легализованы, будет предоставлено право поставить их на временный учёт в Казахстане сроком на пять лет.

"С 1 июля текущего года приём заявок на легализацию будет остановлен. Напоминаем, что продление срока легализации не будет. И к гражданам, которые будут продолжать эксплуатировать автомобили с иностранным учётом с нарушением законодательства РК, будут приниматься соответствующие меры", — отметил Султанбаев.