Жители Улькена поддержали строительство АЭС в их поселке - Минэнерго

В селе Улькен Жамбылского района Алматинской области состоялись публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.

На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того, отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.

В обсуждениях приняли участие местное население, СМИ, Общественный совет Алматинской области, Жамбылского района, Карасайского района, министерство энергетики РК, акимат Алматинской области, РГП "Национальный ядерный центр РК", РГП "Институт ядерной физики", ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", научно-технический центр безопасности ядерных технологий, ядерное общество Казахстана, а также отраслевые эксперты в сферах экологии, сейсмики, безопасности, энергетики, инфраструктуры, МСБ и другие.

Спикерами выступали представили министерства энергетики РК, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", РГП "Институт ядерной физики" и КарГТУ.

Одним из основных вопросов, поднятых на обсуждениях, было воздействие строительства АЭС на окружающую среду, здоровья, влияние природно-климатических факторов на АЭС, экономические факторы, развитие инфраструктуры, влияние АЭС на развитие малого и среднего бизнеса, а также другие актуальные вопросы.

Эксперты подробно рассказали о воздействии АЭС на окружающую среду, на биологическое разнообразие и так далее, влиянии на водные ресурсы, этапе подготовки к строительству АЭС, технических аспектах АЭС, потенциале Казахстана в развитии АЭС, а также о перспективах развития региона при строительстве АЭС, экономической целесообразности, взаимодействии с общественностью.

Экономические выгоды для региона также были широко освещены. Участники обсудили влияние проекта на трудовую занятость, инфраструктуру и развитие экономики. Представители отрасли подробно рассказали о применяемых стандартах и технологиях для обеспечения высокого уровня безопасности на всех этапах работы АЭС и социально-экономических аспектах проекта.

В ходе обсуждений у граждан была возможность задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.

После завершения обсуждений выступил президент ОЮЛ "Гражданкский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева с инициативой о проведении дополнительных обсуждений в Талдыкоргане, Таразе, Балхаше и Алматы с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон.