Жители Семея прочитали Достоевского на 40 языках

Фото: Альбина Халел

В Семее впервые представлены произведения Фёдора Михайловича Достоевского на 40 языках мира, среди которых тамильский, урду, панджаби, каннада, иврит. Накануне в одноимённом музее во время открытия уникальной выставки их "обнародовали" широкой публике. Среди них экспонируются казахские экземпляры, которым почти 100 лет. Одним из первых, кто услышал забавные истории переводчиков и увидел редкие иллюстрации к произведениям классика, был корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день произведения Ф. Достоевского переведены более чем на 170 языков мира. В фондах музея хранятся книги на 40 языках - шведском, греческом, арабском, китайском и корейском, испанском, японском, румынском, молдавском, словенском и других. 108 экземпляров представлены на выставке "Достоевский на языках мира". Больше всего среди них - на казахском, английском, немецком, турецком.

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Значительная часть изданий, переведённая на казахский язык, экспонируется впервые. Например, здесь представлен перевод романа "Бедные люди", выполненный латиницей Сайдилем Талжановым в 1935 году.

На витринах выставлено издание на одном из древнейших языков мира - литовском, который похож на санскрит и удивительно напоминает древнегреческий. На языке панджаби, на котором говорят 80 млн. человек, в частности - мусульманское население Индии. А так же на тамильском - это один из 22 государственных языков Индии.

Интересная особенность сложилась с переводами на иврит, поскольку все православные молитвы в произведениях Достоевского переводили на славословия из талмуда.

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Достоевский бьёт все рекорды по чтению в Турции. Мастер психологизма настолько популярен в этой стране, что типографии массово занимаются плагиатом его произведений, меняя имя переводчика и выпуская в свет бестселлеры снова и снова. Романы печатали в турецких газетах. С 1950 года в раздел "Зарубежная литература" турецкой школьной программы обязательно включают произведения Достоевского, а в 1976 году создали адаптированный вариант вступления к роману "Братья Карамазовы" для детей.

Несколько вариантов изданий представлено на английском языке, над которыми работали скандально известная Констанс Гарнетт, которая выбрасывала из текста непонятные и сложные для перевода фразы, а также супружеская пара Ричард Пивер и Лариса Волохонская, которые придумали 14 синонимов к слову "именно" для сцены Алёши в "Братьях Карамазовых", поскольку в английском языке не положено повторять одно и тоже слово в одном абзаце.

Первым иностранным языком, на котором 140 лет назад зазвучал Достоевский, стал немецкий язык. Им стал бестселлер "Преступление и наказание", который вышел под названием "Раскольников". Кстати, в Европе этот роман до сих пор периодически выходит под этим заглавием. И так сложилось, что первая иностранная книга, которая появилась в музее, была написана как раз на немецком языке.

Рядом с иностранными изданиями представлены и портреты их переводчиков. Среди них дядя известного в России ведущего Владимир Соломонович Познер, который перевёл Достоевского на французский. Узбекская переводчица Хабиба Зияханова - стоматолог по профессии.

Польский переводчик Адам Поморский стал популярен на родине не только своим талантом, но ещё и тем, что его перевод Достоевского читали по главам по местному радио в течение 9 месяцев. Длительные баталии вызвал перевод романа "Бесы" в Польше.

"Остался в истории переводов Антанавичюс - литовский переводчик, который издал роман "Бесы" под названием "Демоны". Учёные-филологи Вильнюсского университета очень долго придирались к лингвисту, пытаясь доказать, что название выполнено неверно. В ответ на это сам переводчик показывал оппонентам словарь Даля и объяснял, что это идентичные слова. Высоконаучная дискуссия длилась полтора года, пока в столичном театре не поставили пьесу по мотивам этого романа. Режиссёр, который ставил пьесу и знал об этой дискуссии, решил всех помирить, и дал ей название из четырёх слов: "Бесы, демоны, черти, дьяволы". Пусть выбирают на свой вкус", - рассказала занимательную историю специалист музея им Ф. Достоевского Алла Белякина.

В числе интересных экспонатов - книга на испанском языке, изданная в столице Кубы Гаване. В 1968 году её привез в Семипалатинскую библиотеку имени Достоевского журналист-международник Юлиан Семёнов. Через три года библиотека становится музеем, а Семёнов - автором известного романа "Семнадцать мгновений весны".

Большой интерес представляет роман "Идиот" в переводе выдающегося казахского лингвиста Нияза Сыздыкова. Издание сопровождается иллюстрациями казахстанского художника Альберта Гурьева, который специально для этого создал целый цикл работ.

Литографии Гурьева и других художников, занимавшихся визуализацией образа Достоевского и его творчества, представлены на выставке "Достоевский в кругу своих героев".

В 2021 году эту выставку смотрели москвичи, в 2022 году с ней познакомились жители Астаны. А недавно она прибыла на постоянное место жительства в музей имени Ф. Достоевского. Коллекция из 40 иллюстраций к произведениям писателя передана в дар Семею Государственным музеем истории российской литературы имени Даля.

Фото музея

Экспозиции прекрасно дополняют друг друга. Если на художественной выставке можно увидеть работы в виде отдельных иллюстраций, то на литературной - некоторые из тех же рисунков, но в книжной обработке, между страниц с легендарными текстами.

"На выставке "Достоевский на языках мира" мы видим больше 100 книг сразу. И только в девяти из них будет портрет Достоевского. И только в трёх будут иллюстрации к этому произведению. К сожалению, Достоевского печатают без всяких иллюстраций. Причем существует огромное количество талантливых художников, обладающих необыкновенным эстетическим видением произведений Достоевского. И они существуют отдельно", - рассказала Алла Белякина, говоря о выставке "Достоевский в кругу своих героев".

Среди художников, чьи копии иллюстраций по мотивам произведений Достоевского радуют посетителей музея, такие звездные имена, как Александра Корсакова, Виталий Линницкий, Георгий Занегин, Илья Глазунов, Игорь Грабарь, Михаил Шемякин.

Художники конца 19 века и 20 века показывают своё видение сцен из романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы", а также передают своё представление о писателе-мыслителе и пророке. Среди работ - иллюстрации известной Сары Шор.

"В 1934 году планировалось издать роман Достоевского "Бесы". Но этот роман, который ненавидели большевики, и который оказался под запретом, напечатали тиражом всего в триста экземпляров. А Сара Марковна Шор специально к этому изданию нарисовала около 40 листов иллюстраций, их 60 лет никто никогда не видел, о них знали только специалисты искусствоведения. До сих пор не издано ни одного романа с иллюстрациями Шор. Но на выставке представлено несколько работ этой художницы", - поделилась интереснейшими данными Алла Белякина.

Экспозицию переводов сопровождает выставка фарфоровых кукол в костюмах народов мира. Яркие экспонаты в дар музею передала самая юная дарительница музея, семейчанка по имени Карина.

Фото Н. Мовчан

Великий классик, который прожил в Семипалатинске четыре года, оставил о себе ссыльному городу добрую память и небольшое наследие в виде фотографий, предметов быта, рукописей, которое за 150 лет превратилось в бесценный клад под названием литературно-мемориальный музей имени Фёдора Достоевского. Сегодня фонды включают 27 тысяч экспонатов, посвящённых жизни и творчеству классика. В Семипалатинске Достоевский познакомился со своей будущей женой Марией Исаевой и написал несколько легендарных произведений.

Музей расположен в доме почтальона Ляпухина, где Достоевский с 1957 года жил со своей супругой.