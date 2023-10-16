Жители ряда домов Семея жалуются на отсутствие отопления

В Семее жители нескольких домов сообщили об отсутствии тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на abainewskz.

В частности, об этом пишут жители 14-го микрорайона.

"Мёрзнем, в квартирах холодно. Председатель КСК говорит, что котельная ещё не готова", — сообщила жительница Семея.

Также горожане рассказали, что 109 - представленный акиматом номер call-центра по аварийным ситуациям на теплосетях не работает.

Комментируя сложившуюся ситуацию, акимат Семея заявил, что тепло начали подавать поэтапно.

"Были проведены работы в котлах ТЭЦ-1 на левом берегу. В скором времени тепло подадут во все дома левого берега", — говорится в ответе акимата.

Также здесь пояснили, что call-центр акимата iKomek по номеру 109 временно не работает из-за сбоя, звонить можно на номер телефона 33-98-49.

После многочисленных аварий в области Абай в этом году к отопительному сезону готовились с особой тщательностью. На реконструкцию и капитальный ремонт тепловой инфраструктуры Семея выделено рекордных 24 миллиарда тенге.

За неделю до начала отопительного сезона корреспондент BaigeNews.kz побывал на главной "стройплощадке" города и увидел, как тепловики готовятся к холодам. Подробности — в репортаже.