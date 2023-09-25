Рекордные 24 миллиарда потратят на подготовку к зиме в Семее

За прошлый отопительный сезон на тепловом хозяйстве Семея произошло 424 аварии. Печальный опыт Риддера и Экибастуза заставил взглянуть на эти, ставшие привычными для Семея, проблемы с другой стороны. Поэтому в этом году область Абай готовится к отопительному сезону с небывалым размахом. Руководство региона пошло на риск, решив выполнить двухгодовой объём работ за 9 месяцев. Ведь на кону - щедрые 24 миллиарда государственных тенге выделенных на комфортную зиму абайчан. За неделю до начала отопительного сезона корреспондент BaigeNews.kz побывал на главной "стройплощадке" города и увидел, как тепловики готовятся к холодам.

Историческая справка

Тепловое хозяйство области Абай - это 430 километров тепловых сетей и 273 тепловых пункта, из которых 4 - крупные котельные, выдающие свыше 100 Гкал (Гигакалорий тепловой энергии), 40 котельных менее 100 Гкал и 273 автономных котельных. В городе Аягоз расположены две частные котельные. Большая часть теплового имущества находится в Семее - это 335 километров теплосетей и 22 источника, два из которых мощностью больше 100 Гкал. Эти коммуникации города Семей находятся на балансе теплоснабжающего предприятия ГКП "Теплокоммунэнерго", у которого обслуживаются 66 тысяч абонентов.

Изношенность теплосетей в Семее - почти 70%. 30 километров этой инфраструктуры до конца сентября обещают привести в соответствие.

Так сложилось, что Семей - это город котельных. Левобережную его часть согревает два больших теплоисточника - ТЭЦ-1 и РК-1. Их профицита теплоэнергии в 100 Гкал с избытком хватило бы на огромный район из высоток. А вот на правом берегу дефицит тепла - 118 Гкал, хотя для народа и социальных объектов трудится 20 котельных.

Эти "городские печи" не справляются с нарастающей потребностью в тепловой энергии, так как за последние десятилетия было построено много новых зданий. В результате жители вторичного жилья и работники бюджетных организаций, которым пришлось делиться теплом, ощутили на себе эту вынужденную щедрость - в квартирах некоторых районов стало прохладнее.

По этой причине на правом берегу Семея с обретением статуса областного центра запрещена выдача технических условий на подключение объектов строительства.

"Сейчас в Семее запрещено подключать к теплу большие объекты. Мы отзываем техусловия, которые были выданы в период 2022-2023 годов и параллельно разбираемся по этому вопросу. Через прокуратуру будет выноситься представление об отмене техусловий, которые каким-то образом начали появляться у некоторых застройщиков до 2022 года на новом объекте, который ещё не строился в то время", - рассказал о вынужденной мере заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

Многие здания, построенные в 2022 и 2023 годах, простаивают в ожидании новой ТЭЦ, которую обещают построить через несколько лет. А те, кто всё же рискует и дальше возводить новоделы, уже задумывается об альтернативных источниках энергии – газе, биотопливе или собственной котельной.

Предварительно стоит вопрос об отзыве техусловий для 37 объектов, среди которых 19 юридических объектов и 18 МЖД.

С 2023 год строительство новых квадратных метров развернулось в левобережье Семея вдоль линии Иртыша.

Лучше на чужих ошибках

В этом году на реконструкцию и капитальный ремонт тепловой инфраструктуры Семея выделено рекордных 24 миллиарда тенге. Это небывалая сумма для города, который "воспрял" из пепла обид и ожиданий лучшей жизни. И к слову - второе место по размеру дотаций на подготовку к отопительному сезону после столицы. Последний бюджетный максимум на эти работы был в прошлом году и составил для Семея 7 миллиардов тенге. В прежние годы казённых денег хватало лишь на текущий ремонт. А в 2023-м увеличение государственной финансовой поддержки государства больше чем в три раза даёт надежду на "беспрорывную" зиму.

Тепловики увеличивают пропускную способность труб, монтируют насосные станции, укрепляют мощность теплоисточников за счёт новых котлов и даже расчищают санитарные зоны вокруг котельных.

"Такая большая работа даёт нам надежность и возможность не повторять проблему Экибастуза, поскольку в прошлом году у нас уже было три порыва на магистральной трубе. При гидравлических испытаниях она не выдержала даже номинального давления. К примеру, если труба должна выдерживать 13 Мпа (Мегапаскаль), то уже при 8 МПа обнаружилось несколько порывов, и эксплуатировать её было опасно", - рассказал Димитрий Гариков об участке "с сюрпризом" на выходе с ТЭЦ-1, который чудом уцелел до конца отопительного сезона.

Оставлять всё на авось было заранее проигрышным делом, поэтому акимат сделал ставку на первоочередные проблемы – это дефицит тепла в правобережье, надёжность вышеуказанной магистральной трассы в левобережье. И второе - замена изношенных внутриквартальных сетей, к которым не прикасались более 30-ти лет.

Государственная система устроена так, что реализация стандартно-грандиозного проекта - это один год на разработку ПСД и экспертизу, и ещё один год на финансирование и, собственно, реализацию. Но в Семее рискнули и решили перевыполнить двухлетний план за 10 месяцев, а где-то и за 9. Это позволило незамедлительно исполнить поручение правительства качественно подготовиться к отопительному сезону.

С начала этого года было разработано 23 проекта по теплоснабжению Семея, 13 из них получили заключение экспертизы, ещё 10 проектов находятся в разработке на завершающей стадии, до конца года последует заключение экспертизы. Причём вся работа по созданию ПСД не стоила областному акимату ровным счётом ничего. А вот неизвестным меценатам, которые сделали ПСД для города безвозмездно, это стоило 3 миллиарда тенге. Ощутимая экономия для областной казны!

6 из 13-ти проектов, где заказчиком выступает город, профинансированы в июле республиканским бюджетом и резервом правительства. Работы на завершающей стадии. Это строительство тепловой сети в посёлке Холодный ключ, где объявили 100%-ное завершение, и пять проектов по реконструкции теплотрасс и центральных тепловых пунктов. Также проводятся текущие ремонтные работы.

"У нас в области 23 проекта по теплоснабжению и 40 проектов по соцобъектам, среди которых строительство Дворца школьников, 7-ми медучреждений, пожарных депо, зданий для судебно-исполнительной системы. Сейчас в Аягозе строится новая котельная, в Абайском районе ведётся полностью замена теплоторассы по всему Караулу. В Курчатове 4 проекта, мы их уже почти завершили. Работа по области проводится. Семей, разумеется, в приоритете, проблем здесь очень много. К 1 октября область будет готова к отопительному сезону", - пообещал замакима.

В комплексном плане развития области Абай на ближайшие 5 лет было заявлено 149 миллиардов тенге. Этой суммы хватило бы, чтобы закрыть существующие проблемы с инфраструктурой и тарифом. И ещё 480 миллиардов тенге руководство области планирует потратить на новую ТЭЦ, для которой на данный момент разрабатывают технико-экономическое обоснование.

Котельная "Центр"

Почти каждый день заместитель акима области Димитрий Гариков инспектирует подготовку к сезону холодов. А по субботам уделяет этому 4 часа. К одному из таких объездов присоединился корреспондент BaigeNews.kz. и побывал на самых проблемных и главных тепловых стройплощадках города.

Котельная "Центр" расположена в районе "Центрального рынка". Как и в любом городе "базарный район" - это один из самых загруженных участков. Учитывая растущий поток автомобилей и коммерчески выгодное расположение здесь, прямо под боком котельной, лет 15 назад предприимчивый бизнесмен построил автозаправочную станцию, нарушив санитарные нормы. Димитрий Гариков пообещал, что до конца года её здесь не станет. Уже выделены средства на выкуп этого объекта, построенного с нарушениями в санитарно-защитной зоне.

В котельной "Центр" выработкой тепловой энергии занимается 6 котлов, в отопительный сезон они выдают менее 100 Гкал. Чтобы обеспечить теплом почти вдвое выросший район "Рынка" нужно больше. Новые многоэтажки, детские развивающие центры, магазины, СТО, рестораны, медицинские центры - всё это обеспечило стабильный дефицит в 50 Гкал. Для его минимизации в котельной установили 7-й котёл на 20 Гкал, для него пристроили здание, а сейчас заканчивается монтаж дымовой трубы нового поколения. Водогрейный котёл произведён на Барнаульском котельном заводе.

"По действующим котлам на сегодняшний день четыре готовы на 100%, по двум завершается текущий ремонт, седьмой установлен. То есть котельная почти 100% готова к началу отопительного сезона", - дал заключение по котельной "Центр" Гариков.

Забавно, что в здании котельной на втором этаже по соседству с пылающими котлами круглый год живут экзотические рыбки и растёт настоящая пальма. Видимо, тепловики видят в них живой индикатор температуры и воздуха.

Котельная Габбасова

Республиканский бюджет выделил на модернизацию котельных "Центр" и "Габбасова" 1,3 миллиарда тенге. При помощи монтажа котла на 20 Гкал тепловую энергию наращивают и на котельной "Габбасова", расположенной на одноимённой улице в самом сердце Татарского края.

Этот район - лакомый кусочек в центре исторического Семея для бизнесменов, жаждущих смести деревянные старинные домики и построить на их месте кварталы многоэтажек. Постепенно они реализовывают свою мечту и строят по соседству с низенькими избушками высотные новоделы. Однако тепла полувековой котельной на всех не хватает. В результате на этот теплоисточник в последние годы было много нареканий.

Сейчас котельная отапливает 66 многоквартирных домов и 138 частных домовладений, 10 социальных, 39 бюджетных и 140 коммерческих объектов.

Ремонт мог закончиться и раньше, но полтора месяца назад тепловики случайно выявили проблему, которая зимой могла бы привести к жуткой аварии.

Из-за нерадивой эксплуатации почти сгорели два котла, которые реконструировали всего лишь пару лет назад.

"Когда начали производить ремонт обмуровки, выявили деформацию труб. Трубная часть вся сгоревшая и погнутая. На первом и втором котле была аналогическая ситуация. Было принято решение экстренно полностью заменить поверхность нагрева этих котлов. Трубы срезали, заменили, опрессовали, и сейчас делается обмуровка котла. Где-то через полторы недели он будет готов", - рассказал о форс-мажорной ситуации замакима, осматривая котлы.

Прошлая зима запомнилась семейчанам пожаром на котельной Габбасова. Курящие работяги допустили возгорание стенки галереи топливоподачи. Этим летом испорченную огнём ленту залатали. А кроме того построили трансформаторную подстанцию для нового котла.

Итогом работы на котельной Габбасова станет 50 Гкал тепловой энергии на выходе с дефицитом более 10-ти Гкал.

ТЭЦ-1

В январе 2010 года авария на крупнейшем теплоисточнике Семея ТЭЦ-1 оставила без тепла в лютые морозы половину левобережья. Несколько котлов одновременно вышли из строя. Месяц испытаний заморозкой закончился тем, что в некоторых домах замерзла система отопления. После этого случая на Семей обратили внимание и финансирование теплового хозяйства стало более или менее систематичным.

Реконструкция ТЭЦ-1 прошла в несколько этапов и обеспечила абонентов стабильным теплом. Источник выдаёт около 350 Гкал. Однако сети так и остались нетронутыми. Самым проблемным участком в левобережье оказалась магистральная труба, выходящая из этой теплоэнергоцентрали. Дефектоскопия 2017 года показала износ труб на 115%. Толщина стенки истончилась с 30 миллиметров до 3 миллиметров. Поэтому замена около 5 километров магистральных сетей от ТЭЦ-1 стала важным пунктом в подготовке к отопительному сезону в Семее в этом году.

Исторически так сложилось, что ТЭЦ была построена для нужд легендарного мясокомбината, а позже перешла на баланс тепловой компании.

Тариф против зарплат

Городской монополист ГКП "Теплокоммунэнерго" работает себе в убыток. Банкротство и реабилитационные процедуры за последние десятилетия стали синонимами этого предприятия.

Низкая платежеспособность населения и твёрдая позиция министерства финансов вкупе с антимонопольщиками не дают поднимать тарифы на услуги тепловиков, поэтому существующие тарифы во многих городах Казахстана убыточные. Семей – не исключение.

Дифференцированный тариф с 1 октября в Семее выглядит так: стоимость тепла для населения - 3 798 тенге/Гкал, для юридических лиц - 8 043.01 тенге/Гкал, для бюджетных организаций - 21 693,97 тенге/Гкал без НДС. Таким образом, усреднённый тариф на услуги "Теплокома" с 1 октября в Семее составит 8 859 тенге/Гкал. Для того, чтобы предприятие стало окупать себя и перестало работать себе в убыток, тепловики просчитали, что идеальный усреднённый минимум должен составлять 10 540 тенге/Гкал.

К новому отопительному сезону тепловики Семея запросили повышение тарифа на 66%, но антимонопольщики одобрили в три раза меньше - 23%. В эту надбавку входит повышение зарплаты сотрудникам ГКП "Теплокоммунэнерго" и стоимость угля. Среднюю зарплату подняли со 184 тысяч до 206 тысяч тенге. Минимальная зарплата тепловиков согласно действующему законодательству - 84 тысячи.

"Все тепловые коммунальные предприятия убыточные. У нас в городе до 1 октября этого года дефицит тарифа составлял около 1 миллиарда 700 тысяч тенге – это заведомо убыточный тариф заложен был. С учётом нового тарифа эта цифра сократится на 700 или 800 миллионов и дойдёт до миллиарда тенге, то есть минус всё равно будет оставаться. Для того, чтобы тариф не был убыточным, нужно этот миллиард раскидать на всех абонентов. Но люди не смогут платить столько, это колоссальные средства. В итоге это компенсируется тем, что выделяют из городского, областного и республиканского бюджетов деньги на субсидирование угля", - пояснил Димитрий Гариков.

Проблему с низким тарифом и изношенной инфраструктурой могла бы решить даже не новая ТЭЦ, которую хотят построить в Семее в ближайшие годы, чтобы решить проблему дефицита тепла на правом берегу, а новая атомная энергостанция. Учитывая научный опыт ядерных центров Казахстана и колоссальные запасы урана, АЭС обеспечила бы население почти бесплатной тепло- и электроэнергией.

Угольный запас

На весь отопительный сезон с октября по апрель предприятию "Теплокоммунэнерго" требуется 1 миллион 245 тысяч тонн угля. К началу сезона в хранилище предприятия должен быть 10-днвный запас топлива. Но город постарался и обеспечил себя трёхнедельной провизией в 54 тысячи тонн, перевыполнив план на 80%.

Население частного сектора тоже понемногу запасется, правда с учётом пасмурной погоды и стабильно прохладной температуры их обеспеченность твердым топливом составляет всего 40%.

Про Семей говорят, что город практически живёт на угле. Месторождение "Каражыра", что в 100 километрах от областного центра, снабжает полезным ископаемым всю область, близлежащие города и сёла

Стоимость тонны угля на борту разреза "Каражыра" - около 8 тысяч тенге. На городских железнодорожных тупиках уголь стоит от 12 700 тенге за тонну. А с доставкой на дом уголь обходится от 14 до 17 тысяч тенге за тонну.

В целом, на сегодня ремонтные работы в Семее выполнены на уровне 85%. Руководство города и области обещает, что ровно через неделю, 1 октября, подготовка к отопительному сезону успешно завершится.

Фото: Альбина Халел.