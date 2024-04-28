Жители подтопленных сёл Актюбинской области осмотрели участки под строительство новых домов

Жители пострадавшего от паводка села Нура осмотрели земельный участок, отведённый под новое жилье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Аким Иргизского района Нурлан Кызбергенов вместе с пострадавшими от стихийного бедствия нуринцами осмотрел земельные участки, выделяемые под строительство нового жилья в селе Нура. Помимо этого были приглашены специалисты, отвечающие за инфраструктуру.

Стоит отметить, что в селе Мамыр было подтоплено 25 домов, в Нуре - 103.

"На встрече жители села высказали свои мысли и предложения. Жилые дома будут построены в безопасном месте", — рассказали в акимтате.

Напомним, в Иргизском районе укрепляются противопаводковые дамбы. Уровень воды в реке Торгай стабильный.