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Жители Караганды остались без отопления

Сегодня, 14:20
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baigenews.kz Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: baigenews.kz

В центре Караганды со вчерашнего дня нет тепла. Причина - дефект на трубопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.  

Отопление не вернулось в квартиры и ночью. В ТОО "Теплотранзит Караганда" назвали причину.

"На ухудшенный режим теплоснабжения переведены часть Нового города, потребители улиц Абая, Гоголя, Жамбыла, Чижевского, Лободы. Дефект возник на трубопроводе на перенесении улиц Гоголя и Абая. В данный момент работы по откачке воды завершены, ведутся сварочные работы", - сообщили в компании.

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