Жители Караганды остались без отопления
Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
88Фото: baigenews.kz
В центре Караганды со вчерашнего дня нет тепла. Причина - дефект на трубопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.
Отопление не вернулось в квартиры и ночью. В ТОО "Теплотранзит Караганда" назвали причину.
"На ухудшенный режим теплоснабжения переведены часть Нового города, потребители улиц Абая, Гоголя, Жамбыла, Чижевского, Лободы. Дефект возник на трубопроводе на перенесении улиц Гоголя и Абая. В данный момент работы по откачке воды завершены, ведутся сварочные работы", - сообщили в компании.
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