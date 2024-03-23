Жители Караганды остались без отопления

В центре Караганды со вчерашнего дня нет тепла. Причина - дефект на трубопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

Отопление не вернулось в квартиры и ночью. В ТОО "Теплотранзит Караганда" назвали причину.