Жители Актау устроили давку из-за распродажи

Фото: Lada.kz

Перед входом в торговый центр образовалась большая очередь. Очевидцы сняли происходщее на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Очевидцы сняли давку в торговом центре на видео. По словам автора, скопление людей образовалось из-за скидок на обувь. Накануне в социальных сетях появилось объявление о распродаже обуви по 3-7 тысяч тенге.