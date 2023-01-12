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Lada.kz Сегодня, 03:07
194
Сегодня, 03:07
194
Фото: Lada.kz

Жители Актау устроили давку из-за распродажи

Перед входом в торговый центр образовалась большая очередь. Очевидцы сняли происходщее на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Очевидцы сняли давку в торговом центре на видео. По словам автора, скопление людей образовалось из-за скидок на обувь. Накануне в социальных сетях появилось объявление о распродаже обуви по 3-7 тысяч тенге.
 
Давка в торговом центре в Актау попала на видео
 
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#Актау #торговля #торговый центр
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:07
194
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