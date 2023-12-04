Жителей Костанайской области оштрафовали за ролик в TikTok

За публикацию в соцсетях видео с признаками нелегальной ловли рыбы наказали двух жителей Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

По данным инспекции рыбхоза, с начала 2023 года заведено 160 административных дел, наложено штрафов на сумму 2 725 500 тенге.

"В частности, нами пресечена попытка незаконного промыслового лова в нерестовом участке "Халвай" с применением запрещенных орудий", - поясняет руководитель отдела рыбной инспекции по Костанайской области Даут Тажибаев.

Кроме того, по сообщению жителей Рудного выявлено четыре факта незаконного рыболовства на реке Тобол.