Жителей Костанайской области оштрафовали за ролик в TikTok
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За публикацию в соцсетях видео с признаками нелегальной ловли рыбы наказали двух жителей Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.
По данным инспекции рыбхоза, с начала 2023 года заведено 160 административных дел, наложено штрафов на сумму 2 725 500 тенге.
"В частности, нами пресечена попытка незаконного промыслового лова в нерестовом участке "Халвай" с применением запрещенных орудий", - поясняет руководитель отдела рыбной инспекции по Костанайской области Даут Тажибаев.
Кроме того, по сообщению жителей Рудного выявлено четыре факта незаконного рыболовства на реке Тобол.
"Свои плоды дает и постоянный мониторинг социальных сетей. Двух жителей области, к примеру, в этом году наказали за ролик в TikTok. Видео содержало признаки незаконного лова. Штраф составил 34 500 тенге", - добавил он.
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