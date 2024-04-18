  • 18 Апреля, 05:47
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Жителей дач близ реки Урал эвакуируют в ЗКО

Сегодня, 04:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 04:23
Сегодня, 04:23
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Фото: МЧС РК

Заблаговременную эвакуацию проводят в Западно-Казахстанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

 эту ночь (18 апреля  прим.) в Уральске в пойме реки Урал, где расположены садоводческие товарищества, проводится работа по информированию и заблаговременной эвакуации жителей, подразделениями ДЧС Астаны и Кызылординской области",  отмечается в сообщении МЧС РК.

Накануне в ЗКО доставили 17 тонн гуманитарной помощи из Туркестана.

С начала паводка в Западно-Казахстанской области эвакуировано свыше 13 тысяч человек. По информации акимата, ситуация остается сложной. По прогнозным данным специалистов, большая вода из Оренбургской области России придет в регион 20 апреля.

Вдоль реки Жайык возвели 100 км защитных дамб. Вода прибывает со стороны России, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс в Ириклинское водохранилище.

 

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