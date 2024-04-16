С начала паводка в ЗКО эвакуировано свыше 13 тысяч человек
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С начала паводка в ЗКО эвакуировано 13 614 человек, из них 5653 детей, передаёт BaigeNews. Для размещения эвакуированных жителей с затопленных участков подготовлен 161 пункт временного размещения вместимостью около 9 тыс. мест. На сегодняшний день в 15 эвакуационных пунктах находится 2 189 человек. Об этом на брифинге на площадке СЦК сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен.
По его данным, в противопаводковых мероприятиях в регионе задействовано 6 478 человек, 1574 единицы техники.
"Ситуация в Западно-Казахстанской области еще сложная. По данным специалистов, большая вода из Оренбургской области России, по прогнозам, поступит в регион 20 апреля. Согласно утренней информации, уровень воды в реке Жайык составил 776 см. То есть, по сравнению со вчерашним показателем, он увеличился на 8 см. В связи с этим эвакуируются жители Акжайыкского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов и опасных зон города Уральска, расположенных вблизи реки Жайык", - сказал спикер.
Кроме того, в области усилены меры по защите стратегических объектов жизнеобеспечения населения. Работы по водоснабжению горожан уже начаты.
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