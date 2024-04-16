100 км защитных дамб возвели вдоль реки Жайык в ЗКО

В Западно-Казахстанской области продолжаются мероприятия по укреплению противопаводковых защитных сооружений, а также проведение других неотложных работ и ликвидации последствий паводка. В них задействовано 7 895 человек и 1 781 единица техники, в том числе 1 011 единиц спецтехники, передаёт BaigeNews.kz.

Вдоль берега реки Жайык возведены защитные сооружения протяжённостью 100 километров. Всего уложено 771 тысяч штук мешкотары, заполненной песком.

По состоянию на 16 апреля уровень воды в реке Жайык достиг отметки 776 сантиметров и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 сантиметров. Опасный уровень – 850 сантиметров.

Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс в Ириклинское водохранилище.

По уточнённой информации, сброс воды Ириклинского водохранилища со стороны РФ постепенно снижается. Тем не менее, угроза подтопления в области остаётся на высоком уровне.

По сообщению областного управления образования, в 13 эвакуационных пунктах области находятся 948 детей, из которых 345 дошкольного возраста. Для обучения в онлайн-формате учащимся организованы кабинеты, оснащённые компьютерами, наушниками и Интернетом.

В Акжаикском, Бурлинском, Теректинском районах, районе Бәйтерек и Уральске, расположенных вдоль реки Урал, на дистанционный формат переведены более 75 000 учащихся в 103 школах.

Проводятся разъяснительные работы с родительскими комитетами, прорабатывается вопрос обеспечения учащихся необходимой компьютерной техникой.