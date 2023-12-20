Жителей Атырау осудили за организацию финпирамиды QazHome

Организаторы финпирамиды QazHome получили по шесть лет лишения свободы по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Сотрудники Департамента АФМ по Атырауской области изобличили преступников, которые предлагали казахстанцам внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

Отмечается, что приговором суда руководители потребительского кооператива QazHome признаны виновными, им назначено наказание по шесть лет лишения свободы каждому.