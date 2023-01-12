Житель Усть-Каменогорска пожаловались на "разъедающую" колеса и обувь смесь

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Жители Усть-Каменогорска жалуются на то, что из-за смеси от гололеда портятся обувь и колеса машин. На жалобы жителей ответили в коммунальной службе города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В социальных сетях распространяется жалоба жителей города. Они указывают на то, что из-за реагентов, которых высыпают на улицах, портятся обувь и колеса машин. Жители города подозревают, что в смесь от гололеда добавлены химические вещества.

В связи с этим корреспондент издания связался с директором коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Таза Өскемен" акимата города Асхатом Таженовым.

"При гололеде высыпаем на землю песок. Никакой реагент не используем. В Сети распространяется недостоверная информация. Использование реагентов требуют существенных средств. Одна тонна реагента стоит 1,5 млн тенге. Чтобы охватить весь город, потребуется около 1 тысячи реагентов. У нас не предусмотрены такие средства", - пояснил он.

По словам Асхата Таженова, этой зимой выпадает обильный снег. В начале января в Усть-Каменогорске внезапно потеплело, тогда и смешались снег и песок.