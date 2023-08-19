Житель Актау попытался с помощью простыни спуститься из окна

Мужчина спускался по простыне и упал с третьего этажа многоэтажки в 13-м микрорайоне Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации департамента полиции области, 18 августа в 20:44 на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 13 микрорайоне в 13Б доме мужчина упал с третьего этажа.

На вызов выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина в алкогольном состоянии спускался по простыне, которая оборвалась на третьем этаже.

"45-летний мужчина доставлен в областную больницу", — сообщили правоохранители.

По словам соседей, пострадавший мужчина проживает один. Не женат. У него есть сын.

"Раньше постоянно к нему приходили собутыльники. Ночами из квартиры доносились крики. Вызывали несколько раз полицию", — говорят жильцы.

В прошлом году, как утверждают жители дома, в квартире их соседа произошёл пожар.



В областной больнице сообщили, что пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У него кататравма.