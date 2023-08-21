  • 21 Августа, 08:35
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Жильцы ЖК "Хайвил Астана" через суд отстояли строительство школы вместо многоэтажки

Сегодня, 07:35
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BaigeNews.kz Сегодня, 07:35
Сегодня, 07:35
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Фото: BaigeNews.kz

Жильцы ЖК "Хайвил Астана" в Верховном суде отстояли строительство школы вместо многоквартирного жилого комплекса (МЖК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"8 августа Верховный суд Казахстана оставил в силе решения первой и апелляционной инстанции о законности строительства государственной школы на Байтурсынова 7. Школе быть!" – сообщил председатель ОСИ Канат Байбахов.

Жильцы отмечают, что два года боролись за строительство школы на территории своего ЖК и судились с застройщиком.

Ранее жильцы выиграли все инстанции судов. В августе Верховный суд постановил оставить в силе решение специализированного межрайонного административного суда столицы от 3 августа 2022 года и постановление судебной коллегии по административным делам суда Астаны от 11 ноября 2022 года. Кассационную жалобу "High Vill Kazakhstan" и "Highvill Astana H" оставили без удовлетворения.

В судебном постановлении обращено внимание, что проект школы в "Хайвиле" входит в нацпроект "Комфортная школа". Указано, что школа планировалась и строится на спорном земельном участке.

Жильцы ЖК "Хайвил Астана" рассказали, что застройщик их дома при продаже квартир с 2007 года обещал построить школу и детсад, в генплане были утверждены специальные участки для их возведения. Однако вместо соцобъектов застройщик решил построить МЖК. 

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