Женский экипаж Академии гражданской авиации впервые совершил полёт

Экипаж, состоящий только из девушек, совершил первый полет в истории лётной практики Академии гражданской авиации на аэродроме г. Тараз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Исторический экипаж состоял из пилота-инструктора Аделины Луценко и студентки Екатерины Стёпиной. Девушки поднялись на одномоторном учебном самолете Tecnam 2002JF.

"Ощущения, в основном такие же, как во время любого другого полёта со студентом. Для меня это само собой разумеющаяся ситуация. У меня у самой во время обучения было два инструктора-девушки. Несмотря на это, также ощутила гордость. Всё-таки первый женский экипаж академии, и одновременно с этим грусть, что это произошло только в 2024 году", - делится Аделина.

Сейчас за молодой инструкторшей закреплены двое студентов, которых девушка будет сопровождать во время лётной практики.

Отметим, Аделина Луценко ранее прошла сертификацию Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) в Испании вместе. Она является пилотом-инструктором международного класса.