Женщину с тремя детьми спасли пожарные в Экибастузе

Экибастузские пожарные вытащили из пожара троих детей и их мать, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.

На пяти квадратных метрах на кухне трёхкомнатной квартиры горели мебель, бытовая техника, оплавился натяжной потолок. Возгорание вызвало сильное задымление подъезда и соседних квартир.

Пожарные спасли троих детей в возрасте пяти месяцев, 1,7 года и 4 года, их удалось вынести через окно. По лестничному маршу эвакуировали их мать.