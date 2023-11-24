Женщину с тремя детьми спасли пожарные в Экибастузе
Сегодня, 10:31
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Сегодня, 10:31Сегодня, 10:31
49Фото: Baigenews.kz
Экибастузские пожарные вытащили из пожара троих детей и их мать, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.
На пяти квадратных метрах на кухне трёхкомнатной квартиры горели мебель, бытовая техника, оплавился натяжной потолок. Возгорание вызвало сильное задымление подъезда и соседних квартир.
Пожарные спасли троих детей в возрасте пяти месяцев, 1,7 года и 4 года, их удалось вынести через окно. По лестничному маршу эвакуировали их мать.
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