Женщина убила соседку, чтобы не отдавать долг в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Полицейские Туркестанской области раскыли убийство женщины, труп которой обнаружили в реке Аксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали жительницу Толебийского района, которая оказалась соседкой потерпевшей. Мотивом преступления оказался денежный долг.

"Чтобы не возвращать долг, подозреваемая решила избавиться от соседки, и путём обмана она привела жертву к реке Аксу, где толкнула с обрыва. От полученных травм, женщина скончалась на месте преступления. В настоящее время подозреваемая дала признательные показания и раскаивается в содеянном. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. Ведётся досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября в отдел полиции Толебийского района поступило сообщение об обнаружении трупа в реке Аксу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Найденный труп из-за долгого нахождения в воде не удалось опознать сразу. Экспертиза показала, что труп принадлежал женщине.