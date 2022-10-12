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  • Найденное накануне в реке тело принадлежит не индийскому студенту - ДП Туркестанской области
exk.kz Сегодня, 15:32
157
Фото: exk.kz

Найденное накануне в реке тело принадлежит не индийскому студенту - ДП Туркестанской области

Труп, найденный в реке Аксу, принадлежит женщине. Это выяснили сегодня в полиции, передает BaigNews.kz. Накануне ДЧС Туркестанской области распространил информацию о том, что тело принадлежит утонувшему четыре месяца назад студенту из Индии. 

"По факту обнаружения трупа в Толебийском районе проводится расследование. 10 октября в дежурную часть полиции Толебийского района Туркестанской области поступило сообщение от ДЧС региона об обнаружении неизвестного трупа в реке Аксу. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. При проверке установлено, что найденный на правом берегу реки труп из-за долгого нахождения в воде не удалось опознать. Была проведена экспертиза. Согласно заключению экспертизы выяснилось, что труп принадлежит женщине", - сообщили в ДП региона.

Факт зарегистрировали в Толебийском РОП. Сейчас проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего. Напомним, 26 июня при неизвестных обстоятельствах в пяти километрах от села Ханарык Толебийского района, в каньоне Аксу, на реке Аксу утонули два индийских студента, которые учились в Южно-Казахстанской медицинской академии. Вместе с сокурсниками они посещали Шымкент и достопримечательности области.

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#несчастный случай #Туркестанская область #ДЧС
Журналист
Сегодня, 15:32
157
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