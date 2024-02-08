Женщина с ребёнком пропали во время бурана в Карагандинской области

31-летняя женщина и шестилетний ребёнок вышли из дома и пропали во время бурана в селе Айыртас Актогайского района Карагандинской области. Спасатели смогли найти их только утром следующего дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 7 февраля около двух часов.

Спасатели приступили к поиску пропавших 8 февраля в 00:46 после обращения родственников.

Женщину и ребёнка нашли в шести километрах западнее села Айыртас в 8:50.

Спасённые доставлены в Центральную районную больницу села Актогай.

Ранее сообщалось о том, что буран бушует в 13 регионах Казахстана. Закрыты дороги, остановлено движение транспорта. Сотни человек дожидаются улучшения погоды в эвакуационных пунктах.