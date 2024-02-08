Женщина с ребёнком пропали во время бурана в Карагандинской области
Сегодня, 16:06
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Сегодня, 16:06Сегодня, 16:06
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31-летняя женщина и шестилетний ребёнок вышли из дома и пропали во время бурана в селе Айыртас Актогайского района Карагандинской области. Спасатели смогли найти их только утром следующего дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл 7 февраля около двух часов.
Спасатели приступили к поиску пропавших 8 февраля в 00:46 после обращения родственников.
Женщину и ребёнка нашли в шести километрах западнее села Айыртас в 8:50.
Спасённые доставлены в Центральную районную больницу села Актогай.
Ранее сообщалось о том, что буран бушует в 13 регионах Казахстана. Закрыты дороги, остановлено движение транспорта. Сотни человек дожидаются улучшения погоды в эвакуационных пунктах.
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