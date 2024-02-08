Движение транспорта ограничено в 13 регионах Казахстана из-за бурана

Из-за ухудшения погодных условий в 13 регионах на 53 участках трасс республиканского значения и 85 участках дорог областного значения закрыто движение для всех видов транспортных средств, на трёх участках ограничено движение для грузового и общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На блокпостах наблюдается скопление машин.

В Актюбинской и Костанайской областях пунктах в временного размещения находятся находятся свыше 400 человек.

На дорогах Актюбинской области продолжаются аварийно-спасательные работы. Всего эвакуировано 470 человек.

В Туркестанской области проводились поиски двух пропавших, которые 7 февраля вышли на поиски скота и заблудились из-за непогоды. Работы осложнялись ухудшением погодны. Сегодня один из мужчин найден живым, а второй без признаков жизни.

МЧС и его территориальными подразделениями созданы республиканский и областные оперативные штабы, функционируют телефоны "Горячей линии" с привлечением психологов.