Движение транспорта ограничено в 13 регионах Казахстана из-за бурана
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Из-за ухудшения погодных условий в 13 регионах на 53 участках трасс республиканского значения и 85 участках дорог областного значения закрыто движение для всех видов транспортных средств, на трёх участках ограничено движение для грузового и общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На блокпостах наблюдается скопление машин.
В Актюбинской и Костанайской областях пунктах в временного размещения находятся находятся свыше 400 человек.
На дорогах Актюбинской области продолжаются аварийно-спасательные работы. Всего эвакуировано 470 человек.
В Туркестанской области проводились поиски двух пропавших, которые 7 февраля вышли на поиски скота и заблудились из-за непогоды. Работы осложнялись ухудшением погодны. Сегодня один из мужчин найден живым, а второй без признаков жизни.
МЧС и его территориальными подразделениями созданы республиканский и областные оперативные штабы, функционируют телефоны "Горячей линии" с привлечением психологов.
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