"Жена Боранбаева продала самолёт стоимостью 30 млн долларов" - депутат Бапи потребовал проверить активы осуждённого олигарха

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Депутат Мажилиса Ермурат Бапи выступил с запросом в адрес генерального прокурора Берика Асылова и премьер-министра Алихана Смаилова с просьбой принять меры по возвращению незаконно вывезенных активов из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмен раскритиковал деятельность комиссии по возврату незаконно вывезенных из РК активов.

В частности, он сообщил о продаже бизнес-джета женой осуждённого олигарха Кайрата Боранбаева за 30 миллионов долларов.

"Вы знаете, что жена Боранбаева продала бизнес-джет, зарегистрированный на её имя? По оценкам экспертов, рыночная стоимость этого самолёта оценивается в 30 миллионов долларов. Откуда у этой женщины столько денег? Почему соответствующие органы нашей страны не попытались "заморозить" этот актив, зная об этой торговле?", - спросил Бапи.

Мажилисмен поднял вопрос о выведенных из Казахстана средствах владельцами Jusan Bank.

"Точно так же нам стало известно, что крупные суммы средств, выведенные из Казахстана владельцами "Jusan Bank", были "заморожены" в одной из западных стран. Что в связи с этим собирается делать Правительство, мобилизует соответствующие следственные органы и отследит деньги, награбленные "Jusan Bank", или опять оставит без внимания? Будет ли Генпрокуратура и, в частности, заместитель председателя комиссии Улан Байжанов контролировать этот процесс?".

Не остался без внимания вопрос по "Казахмысу" и "Евразийской группы".