Ждём от нового правительства конкретного плана действий - Бейсенбаев

Руководитель фракции партии "AMANAT" Елнур Бейсенбаев заявил, что перед новым правительством стоят серьёзные задачи по эффективной реализации "Экономического курса Справедливого Казахстана", объявленного в сентябрьском Послании Главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Со своей стороны, мы как фракция парламентского большинства окажем всестороннюю поддержку", - пообещал депутат.

Мажилисмен напомнил, что президент поставил конкретную задачу добиться стабильного экономического роста на уровне минимум шести-семи процентов, чтобы к 2029 году удвоить объем ВВП до 450 миллиардов долларов.

"Поэтому, на наш взгляд, экономический рост должен быть качественным и влиять на повышение реальных доходов простых граждан. Перед новым правительством стоит задача организации бережливой бюджетной политики и принятие стимулирующего нового Налогового Кодекса. Так как мы видим нарастающий дефицит бюджета, продолжается увеличиваться государственный долг и его обслуживание", - отметил Бейсенбаев.

Также он подчеркнул, что правительству нужно прекратить использование средств Нацфонда для покрытия дефицита бюджета и непредвиденных расходов.

"В связи с этим, мы ждем от нового правительства конкретного плана действий уже в ближайшее время. Вместе с тем, нужно скоординировать работу правительства в части активизации возврата активов выведенных незаконным образом и тотальной борьбы с коррупцией. И от имени фракции мы расчитываем, что предложенный нами кандидат справится с этой сложной государственной задачей. Об этом свидетельствует его солидный предыдущий опыт в государственной службе и в сфере финансов", - заявил депутат.

Напомним, партия "Amanat" предложила Главе государства на должность премьер-министра Олжаса Бектенова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил его кандидатуру депутатам Мажилиса. Депутаты Народной и Общенациональной социал-демократической партий не поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова в качестве премьер-министра страны, а партии "Акжол", "Ауыл" и "Respublica" проголосовали "за" него. В итоге Мажилис утвердил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы кабмина Казахстана.