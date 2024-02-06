Мажилис рассматривает кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил депутатам кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы правительства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Предложение прозвучало на пленарном заседании мажилиса с участием главы государства, которое проходит в Астане.

"Согласно статьи 44 подпункта 3 Конституции РК на должность премьер-министра предлагаю на рассмотрение кандидатуру Бектенова Олжаса Абаевича. Кандидатура была предложена партией Аманат. Я поддерживаю. Это опытный государственный служащий. Очень образованный человек с хорошими организаторскими способностями. Трудолюбив. Поэтому, я думаю, у него хватит потенциала для реализации поставленных задач. При даче вашего согласия, мы думаем, что Олжас Абаевич приложит все усилия для осуществления возложенных на него задач", - сказал глава государства.

Ранее "Аманат" предложил Токаеву назначить Бектенова на пост премьер-министра.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана подало в отставку, и президент Казахстана её принял. Временное исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан было возложено на Романа Скляра.

Накануне вечером Алихан Смаилов, покинувший должность премьер-министра Казахстана, обратился к гражданам со своей страницы в Facebook.

Глава государства провел встречу с руководителями фракций политических партий в Мажилисе.

7 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.