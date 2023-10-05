Ждать ли "золота" казахстанцам? Азиатские игры в Ханчжоу близятся к завершению

Всего четыре дня остаётся до завершения 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. Сборная Казахстана продолжает выигрывать медали, правда, в основном бронзовые. Как стартовали борцы на Азиаде и что сказала обладательница двух бронзовых медалей, казахстанка Каролин Чепкоеч Кипкируи - в обзоре корреспондента BaigeNews.kz с места событий.

В Ханчжоу по-прежнему облачно, хотя, октябрь также радует очень тёплой погодой. Недаром китайцы называют свой город раем на Земле – здесь действительно очень много зелёных зон даже посреди небоскрёбов, а обилие озер и гор, окружённых большими по площади зелеными оазисами, позволяет жителям и гостям Ханчжоу пребывать в гармонии с природой.

Местный климат только поначалу кажется слишком влажным и душным. Спустя неделю пребывания здесь духота уже не ощущается, и гости города чувствуют себя здесь как дома. Это чудо адаптации испытал на себе и автор этих строк, и казахстанская спортсменка, легкоатлетка, знаменосец сборной Казахстана Надежда Дубовицкая.

"В Ханчжоу я нахожусь с 22 сентября, то есть, с самого начала Азиатских игр. К климату быстро привыкла", - рассказала Дубовицкая.

Нынешний сезон спортсменка, специализирующаяся в прыжках в высоту, не может занести себе в актив. Вот и на Азиатских играх в Ханчжоу Надежде не удалось показать свой максимум. Результат 1.86 метра и бронзовая награда – это далеко не предел для казахстанской легкоатлетки.

"Здесь, в Ханчжоу, мы с тренером рассчитывали даже не то, что на "золото", а на хороший прыжок на хорошую высоту, чтобы завершить сезон красиво. Но у Бога, видимо, другие планы. Сезон 2023 года, действительно, оказался тяжёлым для меня, наверное, даже больше психологически. Вроде всё нормально шло, но в какой-то момент везение меня покинуло в этом году. Но, тем не менее, всё равно результаты неплохие, достойные, боролась до конца, что получилось, то получилось", - призналась Дубовицкая.

После Азиады у спортсменки – долгожданный отдых. Надежда отмечает, что после такого сезона нужна полная перезагрузка, необходимо восстановиться эмоционально.

Интересно, что перед совершением прыжка Надежда выполняет особый ритуал,как бы отрабатывая на земле движения, необходимые для прыжка. Спортсменка пояснила, что эти действия выполняют все спортсмены-высотники, правда, многие проделывают это мысленно, а она привыкла готовиться к прыжку именно так, на виду.

Впереди у всех спортсменов-летников – ответственный олимпийский год. Нужно завоевать лицензии и успешно выступить в Париже.

"В женских прыжках в высоту, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно на одном из соревнований в 2023 или 2024 году до Олимпиады прыгнуть выше 1.97. Это нормальная, не завышенная планка, вполне реалистичная. Сейчас во время 3-недельной паузы нужно перезагрузиться и начать работу, подготовку к сезону, чтобы выполнить все задачи", - сказала Дубовицкая.

Две "бронзы" Азиады в лёгкой атлетике выиграла и Каролин Чепкоеч Кипкируи – на беговых дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. метров. Ей также предстоит выполнить норматив, чтобы попасть на Олимпиаду-2024 в Париж. А пока спортсменка наслаждается моментом и празднует выигрыш медали игр в Ханчжоу.

"Чувствую себя хорошо, счастлива, что сделала это – выиграла две медали! Честно, не ожидала, что смогу взять две медали. Поздравляю народ Казахстана и благодарю всех, кто болел за меня в стране и за её пределами. В Казахстане чувствую себя замечательно, мы работаем вместе с другими спортсменами сборной. Уже выучила некоторые слова: "рахмет", "спасибо", "чуть-чуть", - призналась Каролин Чепкоеч Кипкируи.

Борцы на старте

4 октября начались соревнования Азиатских игр в борьбе. Первыми разыграли награды представители греко-римской борьбы. На счету казахстанских борцов на старте борцовского турнира Азиады две медали – по одной серебряной и бронзовой награде.

Настоящим героем проявил себя в весе до 67 кг Мейржан Шермаханбет. Несмотря на большой перерыв в соревнованиях, казахстанец дошёл до финала, где уступил в упорнейшей схватке японцу Эндо Коцуаки. Причём после одного из бросков японца Мейржан потянул спину.

"То, что потянул спину в финальной схватке – это не страшно, а вот после предыдущих травм пришлось перенести две операции, больше года не мог тренироваться. На Азиаде выступал только после 3 месяцев тренировок, сейчас чувствую, что хорошо набираю форму”, - сказал борец.

Среди тех, кто вручал медали на церемонии награждения призёрам в весе до 67 кг, был министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев.

Такое совпадение, думается, способно мотивировать Мейржана на тренировки с двойной силой. И атлет признался, что готов к завоеванию лицензии в Париж-2024.

"Следующий год начинаем с чемпионата Казахстана, после чего в Бишкеке будет олимпийский квалификационный турнир для Азии, надеюсь, что там выиграю путевку в Париж и на Олимпиаде уже покажу свой максимум", - сказал Мейржан Шермаханбет.

Тренер борца Нурым Дюсенов поддержал спортсмена, призвав болельщиков отдать ему должное.

"Мейржан сейчас по силе своих возможностей на текущий момент отборолся. Он – чемпион Азии и бронзовый призёр мира, но, конечно, две операции и перерыв в почти полтора года сказались. Перед нынешней Азиадой Шермаханбет прошёл буквально 3 сбора, в Германии отборолся достойно, взял бронзу”, - сказал Дюсенов.

Ценители борьбы понимают, что по пути к финалу Шермаханбет выиграл у сильных соперников – борца из Китая, который недавно на рейтинговом турнире выигрывал у чемпиона мира, а также казахстанец на Азиаде одолел сильного борца из Ирана.

"Меиржан пока не в оптимальной форме, и это "серебро" особенно ценно. Впереди – подготовка к завоеванию олимпийской лицензии и самой Олимпиаде", - сказал тренер.

Бронзу в борьбе выиграл Азат Садыков в весе до 77 кг, выиграв в решающей схватке у Софака Кео из Камбоджи.

Ждать ли "золота"?

Второй знаменосец сборной Казахстана – боксёр Асланбек Шымбергенов, также как и Дубовицкая, выиграл бронзовую медаль. Правда, решение судей отдать победу в полуфинальном бою не Асланбеку, а его сопернику, вызвало волну возмущения в Казахстане. Отечественные болельщики, а также президент Казахстанской федерации бокса считают его несправедливым и призывают Международный олимпийский комитет, который сам проводит боксерский турнир Азиады без участия опальной Международной боксерской ассоциации IBA,к наведению порядка в судейском корпусе.

В связи с этим надежды болельщиков на пополнение копилки сборной Казахстана всё еще с боксом (мужским и женским), где Камшыбек Кункабаев (вес свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг) всё-таки пробились в финалы, завоевав также олимпийские лицензии.

Кроме того, казахстанцам в ожидании золота стоит обратить внимания на шоссейный велоспорт (5 октября за своим вторым на этой Азиаде "золотом" поедет Алексей Луценко), борьбу, джиу-джитсу, карате, брейкданс и водное поло. Впрочем, как мы уже поняли из результатов соревнований, спорт тем и интересен, что нельзя гарантировать медаль для кого-либо, и неожиданности – как приятные, так и не очень, случаются.