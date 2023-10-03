Капитан сборной Казахстана по боксу проиграл в полуфинале Азиады
Сегодня, 17:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:26Сегодня, 17:26
252Фото: Минтуризма и спорта РК
Казахстанец Асланбек Шымбергенов стал бронзовым призёром Азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
"Выступающий в весе до 71 килограмма капитан сборной Казахстана по боксу в полуфинале уступил раздельным решением судей Японцу Сэвону Окадзаве (2:3)", - сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что казахстанец Данил Мусабаев стал серебряным призёром Азиады в соревнованиях по батутной гимнастике. А велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль.
Самое читаемое
- Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
- Придётся затянуть пояса: какими будут цены на хлеб, сахар и мясо в Казахстане
- Департамент юстиции ВКО незаконно арестовал счета АО "Востокмашзавод"
- Ни денег, ни визы: без работы с миллионным заработком в Европе остались казахстанцы
- Изнасилование первоклассника в Алматы: в Минпросвещения сделали заявление