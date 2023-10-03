Капитан сборной Казахстана по боксу проиграл в полуфинале Азиады

Казахстанец Асланбек Шымбергенов стал бронзовым призёром Азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

"Выступающий в весе до 71 килограмма капитан сборной Казахстана по боксу в полуфинале уступил раздельным решением судей Японцу Сэвону Окадзаве (2:3)", - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что казахстанец Данил Мусабаев стал серебряным призёром Азиады в соревнованиях по батутной гимнастике. А велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль.