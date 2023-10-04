"Серебро" и "бронзу" завоевали казахстанские борцы

Казахстанские спортсмены по греко-римской борьбе Мейржан Шермаханбет и Азат Садыков завоевали серебро и бронзу на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"Он отметился наградой в весовой категории до 67 килограммов. В финале ему противостоял японец Кацуки Эндо. Схватка завершилась победой соперника со счетом 4:3", - говорится в сообщении НОК.

Также казахстанский борец греко-римского стиля Азат Садыков стал бронзовым призёром Азиатских игр-2023. Для этого ему даже не потребовалось проводить схватку. Соперник Садыкова в лице Софака Кео из Камбоджи не вышел на ковер, из-за чего победителем встречи был объявлен казахстанский "классик". Таким образом, Садыков принес стране очередную "бронзу" Азиады.

Ранее пресс-служба НОК опубликовала график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) на 4 октября.