"Серебро" и "бронзу" завоевали казахстанские борцы
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Казахстанские спортсмены по греко-римской борьбе Мейржан Шермаханбет и Азат Садыков завоевали серебро и бронзу на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
"Он отметился наградой в весовой категории до 67 килограммов.
В финале ему противостоял японец Кацуки Эндо. Схватка завершилась победой соперника со счетом 4:3", - говорится в сообщении НОК.
Также казахстанский борец греко-римского стиля Азат Садыков стал бронзовым призёром Азиатских игр-2023. Для этого ему даже не потребовалось проводить схватку. Соперник Садыкова в лице Софака Кео из Камбоджи не вышел на ковер, из-за чего победителем встречи был объявлен казахстанский "классик". Таким образом, Садыков принес стране очередную "бронзу" Азиады.
Ранее пресс-служба НОК опубликовала график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) на 4 октября.
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