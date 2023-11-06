  • 7 Ноября, 01:47
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Жаловаться омбудсмену стали в два раза чаще в Казахстане

Вчера, 22:32
АВТОР
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Вчера, 22:32
Вчера, 22:32
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Казахстанцы жалуются омбудсмену в два раза чаще, чем в прошлом году, и в три раза, чем в позапрошлом, передаёт BaigeNews.kz.

 

В Национальном центре по правам человека подвели итоги деятельности за девять месяцев.

Главный показатель, на который ориентируются в центре – это обращения казахстанцев, жалующихся на нарушения своих прав и свобод. 

"В 2023 году число обращений составило более 4 300, что в два раза больше, чем в 2022 году, и в три раза больше, чем в 2021-м. Такие данные говорят об актуальности работы института омбудсмена, а также о растущей правовой грамотности граждан", - заявили в офисе Уполномоченного по правам человека.

Люди пишут о разных вопросах, в которых не согласны с решениями госорганов. 

"Наибольший процент обращений поступил в представительства городов Астаны (10,6%), Алматы (9%), Костанайской (8%), Павлодарской (8%) и Туркестанской (7,7%) областей. Наименьшее количество обращений зарегистрировано в новых областях Ұлытау (0,2%), Абай (0,4%) и Жетісу (0,7%)", - рассказала глава Национального центра по правам человека Салтанат Турсынбекова.

Помимо отправки обращений граждане могут приходить на личные приемы, таких в этом году состоялось уже более 1 600.

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