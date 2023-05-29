Жаловаться на побочку от медпрепаратов теперь можно через мобильное приложение

Фото: пресс-службы НЦЭЛС и МИ

Казахстанцам стала доступна обновленная версия мобильного приложения DariKZ. Теперь пользователи могут самостоятельно сообщать о нежелательных реакциях на лекарственные средства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Новый функционал по отправке карт-сообщений или так называемых "жёлтых карт" на побочное действие медпрепаратов позволяет контролирующим органам оперативно получать информацию о нежелательных реакциях на лекарственные средства.

Для подачи карты-сообщения необходимо открыть раздел "Жёлтые карты", заполнить сведения об отправителе сообщения, пациенте и препарате, а также указать контактные данные для обратной связи и уточнений в случае необходимости, после чего нажать на кнопку "Отправить".

По словам руководителя департамента фармаконадзора НЦЭЛС и МИ Малика Абдрахманова, новая функция в мобильном приложении будет служить эффективным инструментом для системы контроля безопасности лекарственных препаратов и взаимодействия с участниками обращения фармрынка, в том числе с населением как первоисточником информации.

Вместе с тем, в новой версии мобильного приложения DariKz реализована и обновлена функция по подаче жалобы на превышение предельно допустимых цен на лекарства в аптеках. Для удобства в форму "Жалоба" добавлена проверка корректности введённого номера мобильного телефона для обратной связи, автоматическое заполнение региона и предельной цены (при наличии одной цены). Кроме того, пользователь получит информационное оповещение об успешной отправке. Для подачи жалобы на цену в аптеке необходимо выполнить несколько простых шагов:

Найти необходимый препарат с предельной ценой в мобильном приложении DariKz; Нажать на кнопку "Подать жалобу на цену", заполнить необходимые поля и отправить сообщение.

Напомним, что с помощью приложения DariKZ пользователи могут сравнить цены на аналогичные препараты, проверить, является ли лекарство рецептурным, есть сертификат соответствия, а также узнать данные о производителе, медицинском применении, сроке хранения лекарства и др.

Приложение доступно для мобильных устройств на платформах iOS и Android.