"Зенит" объявил о подписании казахстанского футболиста

О переходе Алексия Костюка из казахстанского "Кырана" объявил российский футбольный клуб "Зенит", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на fc-zenit.ru

Казахстанский защитник Алексий Костюк подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца 2024 года и стал новым игроком "Зенита"-2.

Алексий родился 22 марта 1998 года в Калининграде. Является воспитанником ДЮСШ "Приалит" из города Реутова. Позже играл за раменский "Сатурн", московскую "Казанку" и за клуб Первой лиги Казахстана "Кыран".

Как отмечает sports.kz, Алексей Костюк провел за "Кыран" в Первой лиге Казахстана 13 матчей, отдал 1 результативную передачу.