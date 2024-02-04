"Зенит" объявил о подписании казахстанского футболиста
Сегодня, 22:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:17Сегодня, 22:17
157Фото: fc-zenit.ru
О переходе Алексия Костюка из казахстанского "Кырана" объявил российский футбольный клуб "Зенит", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на fc-zenit.ru
Казахстанский защитник Алексий Костюк подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца 2024 года и стал новым игроком "Зенита"-2.
Алексий родился 22 марта 1998 года в Калининграде. Является воспитанником ДЮСШ "Приалит" из города Реутова. Позже играл за раменский "Сатурн", московскую "Казанку" и за клуб Первой лиги Казахстана "Кыран".
Как отмечает sports.kz, Алексей Костюк провел за "Кыран" в Первой лиге Казахстана 13 матчей, отдал 1 результативную передачу.
Самое читаемое
- Россиянин бежал от мобилизации и попал в тюрьму в Казахстане
- В столичном театре описали астанчан, которые к ним приходят
- В Китае казнили пару, которая выбросила двоих детей с 15-го этажа
- Казахстанский боец потерпел первое поражение в карьере в UFC
- Казахстанец за 12 секунд отправил в нокаут боксёра из Грузии